УЕФА отстранил скандального экс-арбитра АПЛ от футбольной деятельности
Причиной дисквалификации стали два скандала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА принял решение дисквалифицировать экс-арбитра АПЛ Дэвида Кута от футбольной деятельности до 30 июня 2026 года.
Причиной отстранения стали два скандала, связанные с Кутом:
В социальных сетях появился видеоролик, где Кут высказывает пренебрежительные комментарии в адрес "Ливерпуля" и его бывшего тренера Юргена Клоппа.
Также появилось видео, где Кут употребляет белый порошок во время работы на Евро-2024. После этого УЕФА начал расследование и отстранил Кута от работы.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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