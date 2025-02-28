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УЕФА отстранил скандального экс-арбитра АПЛ от футбольной деятельности

Общие новости

Причиной дисквалификации стали два скандала

УЕФА отстранил скандального экс-арбитра АПЛ от футбольной деятельности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА принял решение дисквалифицировать экс-арбитра АПЛ Дэвида Кута от футбольной деятельности до 30 июня 2026 года.

Причиной отстранения стали два скандала, связанные с Кутом:

В социальных сетях появился видеоролик, где Кут высказывает пренебрежительные комментарии в адрес "Ливерпуля" и его бывшего тренера Юргена Клоппа.

Также появилось видео, где Кут употребляет белый порошок во время работы на Евро-2024. После этого УЕФА начал расследование и отстранил Кута от работы.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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