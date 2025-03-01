Футболиста сборной Уругвая похитили по дороге на тренировку.

Новичка мексиканского "Леона" Николаса Фонсеку неизвестные вооруженные лица похитили на шоссе. Его продержали 2 часа, а после отпустили в безлюдной местности, примерно в 25 км. Похитители также забрали машину и не оставили слишком далеко.

Семья и клуб футболиста следили за происшествием и высказали свою реакцию.

"К сожалению, в Мексике иногда так и бывает. Это было безумие", - сказали близкие футболиста.

Тренировку клуб в четверг отменил. В пятницу все игроки вернулись на поле.

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"Леон" - лидер чемпионата Мексики. В 9-ти матчах клуб набрал 23 балла и опережает второе место на 3 балла.

Отметим, что Николас Фонсека присоединился к "Леону" в январе 2025 года.