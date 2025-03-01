  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В футболе с сезона 2025/26 появятся новые правила

Общие новости

Правила начнут действовать на Клубном Чемпионате Мира

В футболе с сезона 2025/26 появятся новые правила

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В футболе со следующего сезона появятся новые правила.

Совет Международной федерации футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил изменения в следующем сезоне. Если вратарь удерживает мяч более 8 секунд – судья назначает угловой (при этом судья ведёт визуальный отсчёт в течение пяти секунд), то судья назначит угловой удар для команды соперника

Сейчас назначается штрафной удар, если мяч удерживается более шести секунд. Федерация приняла такое решение из-за положительной тенденции слишком долго удерживать мяч.

Также IFAB принял новые правила в отношении видеоарбиторов. У них появилась возможность объявить о результате после просмотра VAR или длительной проверки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Новые правила вступят в силу на Клубном Чемпионате Мира, который стартует 14 июня

По теме
yellow-arrow
Футболиста сборной Уругвая похитили по дороге на тренировку
yellow-arrow
Динамо и Полесье теряют очки, Карпаты побеждают в меньшинстве, Раньери ждет Довбика. Главные новости за 28 февраля
yellow-arrow
УЕФА отстранил скандального экс-арбитра АПЛ от футбольной деятельности
IFAB
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
IFAB
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости