В футболе с сезона 2025/26 появятся новые правила

В футболе со следующего сезона появятся новые правила.

Совет Международной федерации футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил изменения в следующем сезоне. Если вратарь удерживает мяч более 8 секунд – судья назначает угловой (при этом судья ведёт визуальный отсчёт в течение пяти секунд), то судья назначит угловой удар для команды соперника

Сейчас назначается штрафной удар, если мяч удерживается более шести секунд. Федерация приняла такое решение из-за положительной тенденции слишком долго удерживать мяч.

Также IFAB принял новые правила в отношении видеоарбиторов. У них появилась возможность объявить о результате после просмотра VAR или длительной проверки.

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Новые правила вступят в силу на Клубном Чемпионате Мира, который стартует 14 июня