Тренер Кристал Пэлас рассказал о травме нападающего и предварительные сроки восстановления
Надеется на лучшее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Кристал Пэлас" рассказал о травме нападающего и предварительные сроки восстановления.
По словам Оливера Гласнера, у Матеты серьёзная травма уха. Сроки медики не называют, но Гласнер надеется, что нападающий вернётся к матчу четвертьфинала Кубка Англии.
"Сейчас он в больнице, у него серьёзная травма уха, но будем надеяться, что всё не так плохо.
Я думаю, что он точно пропустит матч с "Ипсвичем" [8 марта], но я всё ещё надеюсь, что он сможет сыграть в четвертьфинале Кубка Англии в конце марта, то есть через четыре недели.
Конечно, мы все желаем ему всего наилучшего", - сказал Гласнер.
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Напомним, что в матче против "Миллуола" Жана Филиппа-Матету унесли на носилках с поля после удара шипами вратаря гостей.
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