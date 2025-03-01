Тренер "Кристал Пэлас" рассказал о травме нападающего и предварительные сроки восстановления.

По словам Оливера Гласнера, у Матеты серьёзная травма уха. Сроки медики не называют, но Гласнер надеется, что нападающий вернётся к матчу четвертьфинала Кубка Англии.

"Сейчас он в больнице, у него серьёзная травма уха, но будем надеяться, что всё не так плохо.

Я думаю, что он точно пропустит матч с "Ипсвичем" [8 марта], но я всё ещё надеюсь, что он сможет сыграть в четвертьфинале Кубка Англии в конце марта, то есть через четыре недели.

Конечно, мы все желаем ему всего наилучшего", - сказал Гласнер.