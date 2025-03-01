  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Неймар может летом вернуться в Барселону. Стороны уже общаются

Общие новости
Обновлено

Ох, эти постоянные слухи

Неймар может летом вернуться в Барселону. Стороны уже общаются

Marca

Новина українською

Нападающий "Сантуса" Неймар летом может присоединиться к "Барселоне". Об этом сообщает издание The Athletic.

Источник отмечает, что испанский клуб и представители Неймара обсуждают возвращение бразильца. Напомним, что контракт 33-летнего игрока с "Сантусом" рассчитан до июня 2025-го года.

Читайте такжеНеймар - о предложении от Реала: Я мог получить от них все, что хотел

В этом сезоне Неймар забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 6-ти поединках за "Сантус". За "Барселону" футболист выступал в 2013-2017 годах.

По теме
yellow-arrow
Тренер Кристал Пэлас рассказал о травме нападающего и предварительные сроки восстановления
yellow-arrow
В футболе с сезона 2025/26 появятся новые правила
yellow-arrow
Футболиста сборной Уругвая похитили по дороге на тренировку
Неймар Барселона Сантос (Бразилия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.nytimes.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости