Неймар может летом вернуться в Барселону. Стороны уже общаются
Ох, эти постоянные слухи
Marca
Нападающий "Сантуса" Неймар летом может присоединиться к "Барселоне". Об этом сообщает издание The Athletic.
Источник отмечает, что испанский клуб и представители Неймара обсуждают возвращение бразильца. Напомним, что контракт 33-летнего игрока с "Сантусом" рассчитан до июня 2025-го года.
В этом сезоне Неймар забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 6-ти поединках за "Сантус". За "Барселону" футболист выступал в 2013-2017 годах.
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Источник:www.nytimes.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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