Неймар может летом вернуться в Барселону. Стороны уже общаются

Нападающий "Сантуса" Неймар летом может присоединиться к "Барселоне". Об этом сообщает издание The Athletic.

Источник отмечает, что испанский клуб и представители Неймара обсуждают возвращение бразильца. Напомним, что контракт 33-летнего игрока с "Сантусом" рассчитан до июня 2025-го года.

В этом сезоне Неймар забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 6-ти поединках за "Сантус". За "Барселону" футболист выступал в 2013-2017 годах.