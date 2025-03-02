Президент ФИФА: Готовы сыграть свою роль, если будет заключено мирное соглашение
Что бы это значило?
Фото: fifa.com
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация готова сыграть свою роль, при заключении мирного соглашения в войне против РФ.
По словам главы, важно, чтобы организация поддерживали мир во всём мире.
"Мы все надеемся, что мирные переговоры пройдут успешно, потому что я считаю важным, чтобы мы поддерживали мир во всём мире, а не только в футболе.
Если футбол может сыграть хоть какую-то роль в установлении мира, то, конечно, мы сыграем свою роль, и мы надеемся, что все страны мира смогут играть в футбол", - сказал Инфантино.
Глава заметил, что президент США Трамп не просил его рассмотреть возможность повторного допуска российской сборной к Чемпионату Мира 2026
"Нет, меня не спрашивали. Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда вы обсуждаете мир, чем футбол. Но мы хотим, чтобы играли все страны", - заявил Инфантино.
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Напомним, что отбор к Чемпионату Мира 2026 для европейских сборных стартует в конце марта. Сборная Украины пропустит первые туры из-за участия в плей-офф Лиги Наций.
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