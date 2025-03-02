Президент ФИФА: Готовы сыграть свою роль, если будет заключено мирное соглашение

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация готова сыграть свою роль, при заключении мирного соглашения в войне против РФ.

По словам главы, важно, чтобы организация поддерживали мир во всём мире.

"Мы все надеемся, что мирные переговоры пройдут успешно, потому что я считаю важным, чтобы мы поддерживали мир во всём мире, а не только в футболе.

Если футбол может сыграть хоть какую-то роль в установлении мира, то, конечно, мы сыграем свою роль, и мы надеемся, что все страны мира смогут играть в футбол", - сказал Инфантино.