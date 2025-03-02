В молодом возрасте скончался бывший игрок Ювентуса та испанских клубов

В возрасте 32-х лет умер испанский полузащитник Нико Идальго. В своей карьере футболист выступал за "Мотриль", "Гранаду Б", "Гранаду", "Ювентус", "Кадис", "Расинг" и "Эстремадуру".

Отметим, что за туринцев дебютировать так и не удалось. Больше всего поединков (95) сыграл за "Гранаду Б".

⚫️ El Real Racing Club, consternado por el fallecimiento de su exfutbolista Nico Hidalgo https://t.co/e9qlLMh7WV pic.twitter.com/nrVGBTiat7 — Real Racing Club (@realracingclub) March 1, 2025

Последние 5 лет Идальго боролся с раком легких. 1-го марта 2025-го года футболист умер.