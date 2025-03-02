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В молодом возрасте скончался бывший игрок Ювентуса та испанских клубов

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Имел болезнь

В молодом возрасте скончался бывший игрок Ювентуса та испанских клубов

Фото: Расінг

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В возрасте 32-х лет умер испанский полузащитник Нико Идальго. В своей карьере футболист выступал за "Мотриль", "Гранаду Б", "Гранаду", "Ювентус", "Кадис", "Расинг" и "Эстремадуру".

Отметим, что за туринцев дебютировать так и не удалось. Больше всего поединков (95) сыграл за "Гранаду Б".

Последние 5 лет Идальго боролся с раком легких. 1-го марта 2025-го года футболист умер.

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Ювентус (Турин) Расинг (Испания) Гранада
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Источник:
Расінг
Опубликовал: Виктор Иванчук
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