  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Аль-Наср отправился в Иран без Криштиану Роналду: ему грозит 99 ударов плетью

Общие новости

Пропустит матч азиатской Лиги чемпионов

Аль-Наср отправился в Иран без Криштиану Роналду: ему грозит 99 ударов плетью

Фото - Instagram fatemehamami

Новина українською

Криштиану Роналду не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК, поскольку его команда "Аль-Наср" решила не включать его в заявку на игру против "Эстеглала".

Причина - возможное суровое наказание для игрока. В сентябре 2023 года "Аль-Наср" гостил в Тегеране, где проводил матч против "Персеполиса". Из-за присутствия Роналду тысячи фанатов окружили отель команды, и полиции пришлось вмешаться, чтобы гарантировать безопасность игроков.

После этого Криштиану Роналду попал на видео, где он обнимает и целует в лоб Фатеме Хаммами Насрабади - художницу с инвалидностью, которая рисует ногами. По иранскому законодательству такой жест может считаться супружеской изменой, поскольку поцелуй не был адресован законной жене. Наказание за это - до 99 ударов плетью.

"Аль-Наср" направил запрос на проведение матча на нейтральном поле, однако соперник не согласился на это предложение. Поэтому клуб принял решение не включать Роналду в состав на поединок.

Добавим, что матч состоится сегодня, 3 марта, в 18:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Юргена Клоппа собираются высмеять на карнавале в Майнце
yellow-arrow
Победный гол Довбика, Кривбасс снова проиграл, Барса возглавила Ла Лигу. Главные новости за 2 марта
yellow-arrow
В молодом возрасте скончался бывший игрок Ювентуса та испанских клубов
Криштиану Роналду Иран Саудовская Аравия Аль-Наср
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.03.2025 в 14:15
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 4
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.03.2025 в 14:15
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 14:08
Так ви вдвох зберіться пе.дики, та відшмагайте один одного... Заодно й подивитесть на голого один одного....
Ответить
0
0
sasha popov (Новомосковськ)
03.03.2025 в 13:43
Хотел бы я на это посмотреть
Ответить
2
2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.03.2025 в 14:05
И я.
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости