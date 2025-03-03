Аль-Наср отправился в Иран без Криштиану Роналду: ему грозит 99 ударов плетью

Криштиану Роналду не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК, поскольку его команда "Аль-Наср" решила не включать его в заявку на игру против "Эстеглала".

Причина - возможное суровое наказание для игрока. В сентябре 2023 года "Аль-Наср" гостил в Тегеране, где проводил матч против "Персеполиса". Из-за присутствия Роналду тысячи фанатов окружили отель команды, и полиции пришлось вмешаться, чтобы гарантировать безопасность игроков.

После этого Криштиану Роналду попал на видео, где он обнимает и целует в лоб Фатеме Хаммами Насрабади - художницу с инвалидностью, которая рисует ногами. По иранскому законодательству такой жест может считаться супружеской изменой, поскольку поцелуй не был адресован законной жене. Наказание за это - до 99 ударов плетью.

"Аль-Наср" направил запрос на проведение матча на нейтральном поле, однако соперник не согласился на это предложение. Поэтому клуб принял решение не включать Роналду в состав на поединок.

Добавим, что матч состоится сегодня, 3 марта, в 18:00 по киевскому времени.