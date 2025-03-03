betking предлагает новым клиентам приветственный пакет до 100 000 ₴

Идеальные условия для первых ставок на спорт – фрибеты за 3 первых пополнения и 2 бездепозитных бонуса.

Что я должен делать, чтобы получить приветственный пакет?

Создай и верифицируй аккаунт на сайте или в приложении.

Перейди на страницу "Бонусы".

Почитай условия получения приветственного пакета для ставок на спорт.

Нажми кнопку "Получить бонус".

Коротко об условиях получения бонусов



"Фишка" всех приветственных бонусов от беткинг – чем больше средств кладешь на баланс, тем больше получаешь фрибетов.

Чтобы получить максимальный бонус, выполни 5 следующих шагов:

Первый раз пополни баланс от 100 ₴ и забирай бонус до 100% от суммы пополнения, но не более 30 000 ₴. Поспеши внести депозит в первый час после регистрации, чтобы вдвое увеличить свой бонус. Держи средства на игровом балансе и получи бонусные деньги на сумму до 10 000 ₴. Второй раз пополни баланс от 100 ₴ и забирай бонус до 150% от суммы пополнения, но не более 30 000 ₴. Продолжай держать средства на игровом балансе и ожидай бонусные деньги на сумму до 10 000 ₴. Третий раз пополни баланс от 100 ₴ и забирай бонус до 100% от суммы пополнения, но не более 20 000 ₴.

Как мне отыграть приветственные бонусы?



Чтобы бонусные деньги стали реальными:

Поставь всю сумму бонуса с основного счета с вейджером х12.

Отыграй в таких видах спорта, как футбол, теннис, баскетбол, настольный теннис и киберспорт.

Заключай квалифицирующие пари ординаром в лайве или прематче с коэффициентом от 1.6.

Обрати внимание на дополнительные условия отыгрыша

Не засчитываются пари с маржой 0% и ставки, рассчитанные возвратом и кэшаутом. Бонус доступен для отыгрыша в течение 14 дней с момента активации. Бонус аннулируется, если во время отыгрыша будут использованы связанные маркеты одного события.