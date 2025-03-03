  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

betking предлагает новым клиентам приветственный пакет до 100 000 ₴

Общие новости

Не упусти свой шанс

betking предлагает новым клиентам приветственный пакет до 100 000 ₴

колаж - BetKing

UA-Футбол
Новина українською

Идеальные условия для первых ставок на спорт – фрибеты за 3 первых пополнения и 2 бездепозитных бонуса.

Что я должен делать, чтобы получить приветственный пакет?

  • Создай и верифицируй аккаунт на сайте или в приложении.
  • Перейди на страницу "Бонусы".
  • Почитай условия получения приветственного пакета для ставок на спорт.
  • Нажми кнопку "Получить бонус".

Коротко об условиях получения бонусов


"Фишка" всех приветственных бонусов от беткинг – чем больше средств кладешь на баланс, тем больше получаешь фрибетов.

Чтобы получить максимальный бонус, выполни 5 следующих шагов:

  1. Первый раз пополни баланс от 100 ₴ и забирай бонус до 100% от суммы пополнения, но не более 30 000 ₴. Поспеши внести депозит в первый час после регистрации, чтобы вдвое увеличить свой бонус.
  2. Держи средства на игровом балансе и получи бонусные деньги на сумму до 10 000 ₴.
  3. Второй раз пополни баланс от 100 ₴ и забирай бонус до 150% от суммы пополнения, но не более 30 000 ₴.
  4. Продолжай держать средства на игровом балансе и ожидай бонусные деньги на сумму до 10 000 ₴.
  5. Третий раз пополни баланс от 100 ₴ и забирай бонус до 100% от суммы пополнения, но не более 20 000 ₴.

Как мне отыграть приветственные бонусы?


Чтобы бонусные деньги стали реальными:

  • Поставь всю сумму бонуса с основного счета с вейджером х12.
  • Отыграй в таких видах спорта, как футбол, теннис, баскетбол, настольный теннис и киберспорт.
  • Заключай квалифицирующие пари ординаром в лайве или прематче с коэффициентом от 1.6.

Обрати внимание на дополнительные условия отыгрыша

Не засчитываются пари с маржой 0% и ставки, рассчитанные возвратом и кэшаутом. Бонус доступен для отыгрыша в течение 14 дней с момента активации. Бонус аннулируется, если во время отыгрыша будут использованы связанные маркеты одного события.

Начинай большую игру с приветственным пакетом от betking!

По теме
yellow-arrow
Ямаль и Байер - среди претендентов на приз в номинации Прорыв года от Laureus
yellow-arrow
Юргена Клоппа собираются высмеять на карнавале в Майнце
yellow-arrow
Аль-Наср отправился в Иран без Криштиану Роналду: ему грозит 99 ударов плетью
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости