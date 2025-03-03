betking предлагает новым клиентам приветственный пакет до 100 000 ₴

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Идеальные условия для первых ставок на спорт – фрибеты за 3 первых пополнения и 2 бездепозитных бонуса.
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"Фишка" всех приветственных бонусов от беткинг – чем больше средств кладешь на баланс, тем больше получаешь фрибетов.
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- Первый раз пополни баланс от 100 ₴ и забирай бонус до 100% от суммы пополнения, но не более 30 000 ₴. Поспеши внести депозит в первый час после регистрации, чтобы вдвое увеличить свой бонус.
- Держи средства на игровом балансе и получи бонусные деньги на сумму до 10 000 ₴.
- Второй раз пополни баланс от 100 ₴ и забирай бонус до 150% от суммы пополнения, но не более 30 000 ₴.
- Продолжай держать средства на игровом балансе и ожидай бонусные деньги на сумму до 10 000 ₴.
- Третий раз пополни баланс от 100 ₴ и забирай бонус до 100% от суммы пополнения, но не более 20 000 ₴.
Чтобы бонусные деньги стали реальными:
- Поставь всю сумму бонуса с основного счета с вейджером х12.
- Отыграй в таких видах спорта, как футбол, теннис, баскетбол, настольный теннис и киберспорт.
- Заключай квалифицирующие пари ординаром в лайве или прематче с коэффициентом от 1.6.
Не засчитываются пари с маржой 0% и ставки, рассчитанные возвратом и кэшаутом. Бонус доступен для отыгрыша в течение 14 дней с момента активации. Бонус аннулируется, если во время отыгрыша будут использованы связанные маркеты одного события.
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