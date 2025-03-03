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Ямаль и Байер - среди претендентов на приз в номинации Прорыв года от Laureus

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Церемония награждения состоится 21 апреля в Мадриде

Ямаль и Байер - среди претендентов на приз в номинации Прорыв года от Laureus

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Организаторы престижной спортивной премии Laureus объявили список претендентов на награду в номинации "Прорыв года".

В этом году за звание будут бороться шесть талантливых спортсменов и одна спортивная команда.

Претенденты на премию Laureus "Прорыв года":

  • Жюльен Альфред (легкая атлетика)
  • "Байер" (футбольный клуб)
  • Саммер Макинтош (плавание)
  • Лессиле Тебого (легкая атлетика)
  • Виктор Вембаньяма (баскетбол)
  • Ламин Ямаль (футбол)

Церемония награждения состоится 21 апреля в Мадриде.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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