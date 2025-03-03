Ямаль и Байер - среди претендентов на приз в номинации Прорыв года от Laureus
Церемония награждения состоится 21 апреля в Мадриде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Организаторы престижной спортивной премии Laureus объявили список претендентов на награду в номинации "Прорыв года".
В этом году за звание будут бороться шесть талантливых спортсменов и одна спортивная команда.
Претенденты на премию Laureus "Прорыв года":
- Жюльен Альфред (легкая атлетика)
- "Байер" (футбольный клуб)
- Саммер Макинтош (плавание)
- Лессиле Тебого (легкая атлетика)
- Виктор Вембаньяма (баскетбол)
- Ламин Ямаль (футбол)
Церемония награждения состоится 21 апреля в Мадриде.
Читайте такжеПобедный гол Довбика, Кривбасс снова проиграл, Барса возглавила Ла Лигу. Главные новости за 2 марта
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трамп заявил, что он "единственный президент, который не отдал украинские земли Путину"
- В Сухопутных войсках подтвердили удар РФ по военному полигону на Днепропетровщине
- Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится
- Победный гол Довбика, Кривбасс снова проиграл, Барса возглавила Ла Лигу. Главные новости за 2 марта
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Экс-форвард сборной Италии: Если у Ромы будет возможность продать Довбика, они так и сделают
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000