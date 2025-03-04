Владелец Марселя попытается приобрести американское подразделение TikTok
Для этого он объединился с основателем Reddit
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Согласно сообщению Reuters, владелец "Марселя" Фрэнк МакКорт объявил, что объединяется с соучредителем Reddit Алексисом Оганяном, чтобы приобрести американские активы TikTok.
Американский бизнесмен, который владеет марсельским клубом с 2016 года, подтвердил, что Оганян будет поддерживать его в качестве стратегического советника в попытке приобрести социальную платформу.
"У него огромный опыт в сфере социальных сетей, а также глубокое понимание их развития", - заявил МакКорт.
Владелец "Марселя", который сейчас занимает второе место в Лиге 1 и надеется на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне, подал заявку на приобретение TikTok в январе - еще до дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом. МакКорт отметил, что предоставил Белому дому исчерпывающую информацию о своем предложении, в частности относительно финансирования, технологического подхода и вопросов национальной безопасности.
Перспектива получить в собственность один из самых популярных видеосервисов в мире (или хотя бы его американский сегмент) привлекла целый ряд инвесторов из финансового, технологического и развлекательного секторов.
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