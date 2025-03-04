  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Владелец Марселя попытается приобрести американское подразделение TikTok

Общие новости

Для этого он объединился с основателем Reddit

Владелец Марселя попытается приобрести американское подразделение TikTok

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно сообщению Reuters, владелец "Марселя" Фрэнк МакКорт объявил, что объединяется с соучредителем Reddit Алексисом Оганяном, чтобы приобрести американские активы TikTok.

Американский бизнесмен, который владеет марсельским клубом с 2016 года, подтвердил, что Оганян будет поддерживать его в качестве стратегического советника в попытке приобрести социальную платформу.

"У него огромный опыт в сфере социальных сетей, а также глубокое понимание их развития", - заявил МакКорт.

Владелец "Марселя", который сейчас занимает второе место в Лиге 1 и надеется на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне, подал заявку на приобретение TikTok в январе - еще до дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом. МакКорт отметил, что предоставил Белому дому исчерпывающую информацию о своем предложении, в частности относительно финансирования, технологического подхода и вопросов национальной безопасности.

Перспектива получить в собственность один из самых популярных видеосервисов в мире (или хотя бы его американский сегмент) привлекла целый ряд инвесторов из финансового, технологического и развлекательного секторов.

По теме
yellow-arrow
Румынский журналист: Луческу не играет в современный футбол
yellow-arrow
Милан переподписал основного хавбека, украинский нападающий будет играть в Румынии. Главные новости за 3 марта
yellow-arrow
Ямаль и Байер - среди претендентов на приз в номинации Прорыв года от Laureus
США Марсель Фрэнк Маккорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Reuters
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости