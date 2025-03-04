Бывший президент ФИФА и экс-президент УЕФА могут получить условные сроки заключения

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и экс-президент УЕФА Мишель Платини могут получить по 20 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает L'Equipe.

Дело касается выплаты в 2 миллиона швейцарских франков, которую Блаттер осуществил Платини в 2011 году. Прокуратура считает эту выплату незаконной.

В 2022 году суд Швейцарии оправдал обоих функционеров, но прокуратура обжаловала это решение.