  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бывший президент ФИФА и экс-президент УЕФА могут получить условные сроки заключения

Общие новости

Что случилось?

Бывший президент ФИФА и экс-президент УЕФА могут получить условные сроки заключения

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefania D'Alessandro

Новина українською

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и экс-президент УЕФА Мишель Платини могут получить по 20 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает L'Equipe.

Дело касается выплаты в 2 миллиона швейцарских франков, которую Блаттер осуществил Платини в 2011 году. Прокуратура считает эту выплату незаконной.

В 2022 году суд Швейцарии оправдал обоих функционеров, но прокуратура обжаловала это решение.

Читайте такжеМилан переподписал основного хавбека, украинский нападающий будет играть в Румынии. Главные новости за 3 марта
По теме
yellow-arrow
Румынский журналист: Луческу не играет в современный футбол
yellow-arrow
Владелец Марселя попытается приобрести американское подразделение TikTok
yellow-arrow
Милан переподписал основного хавбека, украинский нападающий будет играть в Румынии. Главные новости за 3 марта
Мишель Платини УЕФА Йозеф Блаттер ФИФА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости