Бывший президент ФИФА и экс-президент УЕФА могут получить условные сроки заключения
Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefania D'Alessandro
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и экс-президент УЕФА Мишель Платини могут получить по 20 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает L'Equipe.
Дело касается выплаты в 2 миллиона швейцарских франков, которую Блаттер осуществил Платини в 2011 году. Прокуратура считает эту выплату незаконной.
В 2022 году суд Швейцарии оправдал обоих функционеров, но прокуратура обжаловала это решение.
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Источник:L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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