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Лень прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского

Общие новости

Известный украинский баскетболист высказал свое мнение

Лень прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В свежем интервью баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Алексей Лень прокомментировал спор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Они очень эмоционально реагировали, но, надеюсь, им удастся найти решение, чтобы наконец остановить войну таким образом, чтобы Украина была защищена. Зеленский заявлял, что он хочет прекращения огня, однако в прошлом Путин много раз нарушал перемирие. Нам нужны гарантии безопасности, потому что прекращения огня недостаточно. Они подписывали соглашения, и он их неоднократно нарушал, на нас все еще нападают. Какова цель прекращения огня? Нам нужно больше, чем просто прекращение огня.

Это трудно. Все, что происходит в Украине, повлияло на жизнь каждого из нас. У меня есть очень много друзей, которые пошли воевать. Некоторые из них погибли на войне. Это трудно даже передать словами. В конце концов, мы все хотим, чтобы эта война прекратилась и все мы снова чувствовали себя в безопасности, — добавил баскетболист.

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Напомним, что в феврале Алексей Лень официально присоединился к "Лос-Анджелес Лейкерс" на правах свободного агента.

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Алексей Лень Лос-Анджелес Лейкерс
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Источник:
Los Angeles Times
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 13:45
Гарантий безопасности поэтому и не будет, все понимают что путлер не остановится, а кваша трусливое чмо боится зсу и прячется в подвале у бабки от тцк, воевать сцыт. Засунутый круг.
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Комментарии 5
Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 13:45
Гарантий безопасности поэтому и не будет, все понимают что путлер не остановится, а кваша трусливое чмо боится зсу и прячется в подвале у бабки от тцк, воевать сцыт. Засунутый круг.
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0
2
fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 14:00
кваша может и боится.а ты "герой" строишь баррикады в чикаго?и окопы уже роешь?тцк тебя там не достанет?хорошо сидеть в "чикаго"под юбкой и строчить на юа футбол?кстати где твоё "чикаго"?случайно не на болотах в сторону урала?успрел сдрыснуть туда и ноешь
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avatar
Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 14:34
Якби цей лугандонець жив в Чікаго, то він би не строчив цілий день... По Києву 9 ранку - у них 4-та година ночі. Так що написати - не значить там жити....
 
1
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Andrumas (Düsseldorf)
05.03.2025 в 15:01
Вот это любовь! Так заступаться за своего парня, круто!
 
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 14:30
Смердючий ка.цап, не сміши мене... Я тобі вже говорив, зайвохромосомний мінєтчик путіна, що як тільки тебе впіймають в лугандоні і відправлять на СВО - я знову повернуся в ЗСУ, буду служить 26 рік...
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