Лень прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского
Известный украинский баскетболист высказал свое мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В свежем интервью баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Алексей Лень прокомментировал спор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Они очень эмоционально реагировали, но, надеюсь, им удастся найти решение, чтобы наконец остановить войну таким образом, чтобы Украина была защищена. Зеленский заявлял, что он хочет прекращения огня, однако в прошлом Путин много раз нарушал перемирие. Нам нужны гарантии безопасности, потому что прекращения огня недостаточно. Они подписывали соглашения, и он их неоднократно нарушал, на нас все еще нападают. Какова цель прекращения огня? Нам нужно больше, чем просто прекращение огня.
Это трудно. Все, что происходит в Украине, повлияло на жизнь каждого из нас. У меня есть очень много друзей, которые пошли воевать. Некоторые из них погибли на войне. Это трудно даже передать словами. В конце концов, мы все хотим, чтобы эта война прекратилась и все мы снова чувствовали себя в безопасности, — добавил баскетболист.
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Напомним, что в феврале Алексей Лень официально присоединился к "Лос-Анджелес Лейкерс" на правах свободного агента.
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