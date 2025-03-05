Лень прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского

В свежем интервью баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Алексей Лень прокомментировал спор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Они очень эмоционально реагировали, но, надеюсь, им удастся найти решение, чтобы наконец остановить войну таким образом, чтобы Украина была защищена. Зеленский заявлял, что он хочет прекращения огня, однако в прошлом Путин много раз нарушал перемирие. Нам нужны гарантии безопасности, потому что прекращения огня недостаточно. Они подписывали соглашения, и он их неоднократно нарушал, на нас все еще нападают. Какова цель прекращения огня? Нам нужно больше, чем просто прекращение огня.

Это трудно. Все, что происходит в Украине, повлияло на жизнь каждого из нас. У меня есть очень много друзей, которые пошли воевать. Некоторые из них погибли на войне. Это трудно даже передать словами. В конце концов, мы все хотим, чтобы эта война прекратилась и все мы снова чувствовали себя в безопасности, — добавил баскетболист.