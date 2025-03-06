Отскок года в Париже, 9-месячный бан Фонсеки и фиаско Алонсо. Главные новости за 5 марта

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 5 марта.

ПСЖ нанес на 25 ударов больше "Ливерпуля" в центральном матче дня. И каким-то парадоксальным образом умудрился проиграть при полной доминации. Арне Слоту хвала за грамотные замены в концовке, но первый час матча его команда провалила.

Хаби Алонсо впервые в своей тренерской карьере уступил "Баварии". Команда Венсана Компани дома разнесла "Байер" с разгромным счетом. У вратаря Леверкузена эпичная ошибка, у Мукиеле – удаление, у Кейна – решающий дубль.

"Барселона" не заметила удаления Пау Кубарси в дебюте встречи с "Бенфикой". Команда Ханси Флика почти 70 минут катала в Лиссабоне вдесятером, и все равно увезла из Португалии победу. Трубин старался, как-то выдал тройной сейв, но все же пропустил.

Вторые миланцы оказались не по зубам "Фейеноорду". В прошлом раунде роттердамцы прошли "Милан". Но в 1/8 финала их соседи из "Интернационале" без проблем справились с нидерландцами на выезде. Если бы не промах с точки, был бы вообще разгром.

Паула Фонсека удачно начал работу в "Лионе", но умудрился сам себе придумать проблемы. Экс-коуч "Шахтера" за агрессивное поведение в адрес арбитра получил 9-месячный бан от Французской футбольной лиги. Португалец не сможет заходить в раздевалку до и после матчей.