Шахтер делает подарок Динамо, победа Полесья, а Довбик и Яремчук без голов. Главные новости за 6 марта

Команда Александра Шовковского проводила очередной матч в УПЛ, на этот раз проводили выездной матч против черкасского "ЛНЗ". Как оказалось, легкой прогулки киевляне здесь не нашли. На старте матча Вивчаренко вывел свою команду вперед, однако на старте второй половины встречи Яшари сравнял счет. Все долгое время шло к ничьей, только на последних минутах автогол Путри решил судьбу матча. Три очка, но чрезвычайно проблемные. Конечно, киевляне остаются на вершине турнирной таблицы.

Кроме, "Динамо" очень тяжелый матч провел и другой украинский гранд. Подопечные Марино Пушича не смогли обыграть крепкий "Кривбасс" и им даже пришлось отыгрываться по ходу игры. На старте второго тайма счет открыл Мендоза, через 10 минут Бондаренко все же выровнял ситуацию на табло, но победного гола дончане так и не нашли. Получился своеобразный подарок для "Динамо".

Очень уверенный матч провели "волки" в Житомире. Играли очередной матч УПЛ против "Черноморца" и еще в первом тайме забили дважды, отличились Батиста и Андриевский. Во второй половине Янаков с пенальти сократил отставание, однако Гуцуляк забил третий и поставил крупку в этой встрече. заслуженная и уверенная победа от "Полесья".

Самый скучный матч Украинской Премьер-лиги вчерашнего игрового дня. Здесь все было безыдейно, команды создали крайне мало моментов и мало чем запомнились. Ничья выглядела единственным логичным результатом, учитывая то, что показали оба коллектива. "Ворскла" и „Карпаты“ просто поделили очки.

Украинский нападающий Артем Довбик появился в стартовом составе "Ромы" на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика" из Бильбао. Первая игра проходила в Риме и реально активно события начали разворачиваться лишь во втором тайме. Сначала Иньяки Уильямс вывел свою команду вперед, на что своим голом ответил Анхелиньо. На последних секундах Шомуродов, который вышел на замену вместо Довбика, вырвал победу для своей команды. 2:1 и ответный матч через неделю уже в Испании.

Еще один матч в рамках Лиги Европы проходил в Норвегии, там также был украинский нападающий в стартовом составе и ему также не удалось помочь своей команде. Вот только и команда не получила результата, их буквально разгромили со счетом 3:0 и теперь неизвестно, есть ли хотя бы теоретические шансы у пирейского клуба на камбэк в ответном матче.

Главный матч Лиги Конференций прошлого вечера завершился победой фаворитов, которые приехали играть полуосновным составом. В первом тайме игра была катастрофической, но во втором благодаря заменам удалось что-то исправить. Рис Джеймс и Энцо Фернандес забили по голу. На это "Копенгаген" ответил своим голом после стандарта. Через неделю ответный матч на "Стэмфорд Бридж".

"Динамо" официально объявило о подписании контракта с 29-летним полузащитником Валерием Лучкевичем. Контракт с игроком, который имеет статус свободного агента, будет действовать до завершения сезона 2024/25. Лучкевич является воспитанником запорожского "Металлурга". На взрослом уровне начал выступать за "Днепр", дебютировав в УПЛ 10 августа 2014 года. После "Днепра" выступал за бельгийский "Стандарт" Льеж (2017 - 2019). В 2019 году вернулся в Украину.

Опорник "Шахтера" Егор Назарина получил вызов в сборную Украины на матчи плей-офф раунда Лиги наций с Бельгией. Об этом сообщил комментатор матча УПЛ "Шахтер" - "Кривбасс" (1:1) Виктор Вацко. Официально список игроков Сергей Ребров пока что не объявлял.