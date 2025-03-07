19-летний футболист ФКСБ умер от разрыва аорты
Об этом пишет издание The Sun
IMAGO
На прошлой неделе 19-летний футболист Лука Манолаке, который играл за "ФКСБ", умер. Об этом сообщает издание The Sun.
По информации источника, причиной смерти молодого игрока стал разрыв аорты, который вызвал внутреннее кровотечение.
Добавим, что Манолаке выступал на правах аренды за клуб "Металоглобус", который выступает во втором дивизионе чемпионата Румынии.
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Источник:The Sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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