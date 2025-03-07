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19-летний футболист ФКСБ умер от разрыва аорты

Общие новости

Об этом пишет издание The Sun

19-летний футболист ФКСБ умер от разрыва аорты

IMAGO

Новина українською

На прошлой неделе 19-летний футболист Лука Манолаке, который играл за "ФКСБ", умер. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, причиной смерти молодого игрока стал разрыв аорты, который вызвал внутреннее кровотечение.

Добавим, что Манолаке выступал на правах аренды за клуб "Металоглобус", который выступает во втором дивизионе чемпионата Румынии.

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ФКСБ (Бухарест)
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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