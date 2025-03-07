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Канте забивает, Бензема ассистирует. В Саудовской Аравии лидеры таблицы разошлись миром

Общие новости

Все решилось на последних секундах

Канте забивает, Бензема ассистирует. В Саудовской Аравии лидеры таблицы разошлись миром

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В напряженном матче между "Аль-Кадисией" и "Аль Иттихадом" команды сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты в компенсированное время.

На 90+1 минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел "Аль-Кадисию" вперед, казалось, что хозяева одержат победу. Однако, уже на 90+6', Н'Голо Канте с передачи Карима Бензема сравнял счет, спасая "Аль-Иттихад" от поражения.

"Аль-Кадисия" - "Аль Иттихад" - 1:1
Голы: Обамеянг, 90+1' - Канте, 90+6'

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Карим Бензема Пьер-Эмерик Обамеянг Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Н'Голо Канте
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