Канте забивает, Бензема ассистирует. В Саудовской Аравии лидеры таблицы разошлись миром

В напряженном матче между "Аль-Кадисией" и "Аль Иттихадом" команды сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты в компенсированное время.

На 90+1 минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел "Аль-Кадисию" вперед, казалось, что хозяева одержат победу. Однако, уже на 90+6', Н'Голо Канте с передачи Карима Бензема сравнял счет, спасая "Аль-Иттихад" от поражения.

"Аль-Кадисия" - "Аль Иттихад" - 1:1

Голы: Обамеянг, 90+1' - Канте, 90+6'