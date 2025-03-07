Канте забивает, Бензема ассистирует. В Саудовской Аравии лидеры таблицы разошлись миром
Все решилось на последних секундах
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В напряженном матче между "Аль-Кадисией" и "Аль Иттихадом" команды сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты в компенсированное время.
На 90+1 минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел "Аль-Кадисию" вперед, казалось, что хозяева одержат победу. Однако, уже на 90+6', Н'Голо Канте с передачи Карима Бензема сравнял счет, спасая "Аль-Иттихад" от поражения.
"Аль-Кадисия" - "Аль Иттихад" - 1:1
Голы: Обамеянг, 90+1' - Канте, 90+6'
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