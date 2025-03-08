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"Хочу выиграть ЛЧ, Евро, Чемпионат мира": Хави летом планирует вернуться к тренерской работе

Общие новости
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Желания очень амбициозны

"Хочу выиграть ЛЧ, Евро, Чемпионат мира": Хави летом планирует вернуться к тренерской работе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский специалист Хави Эрнандес заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе уже следующим летом.

“Да. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, Евро, Чемпионат мира.

Я открыт. Почему бы не тренировать другую команду Ла Лиги? Я ищу интересный проект. Почему бы не возглавить национальную сборную?” – сказал Хави.

На протяжении своей тренерской карьеры испанец тренировал два клуба. В период с июля 2019 по ноябрь 2021 он возглавлял катарский "Аль-Садд". После этого он сразу же стал главным тренером "Барселоны", где работал до конца прошлого сезона. С тех пор он остается без работы.

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В активе Хави девять трофеев, семь из которых завоевал в Катаре. Еще два – в Испании.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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