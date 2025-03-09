"Околотоповые" европейские чемпионаты. Футбольное путешествие: Португалия, Турция, Нидерланды и Бельгия

Думаю, каждый болельщик, "сколько себя помнит”, всегда отождествлял европейский футбол с пятью лучшими лигами мира. Чемпионаты Англии, Италии, Испании, Франции и Германии являются олицетворением высокого класса футболистов, играющих в этих странах, и наций, занимающих в этом виде спорта передовые позиции. Наличие развитых академий, стадионов и других объектов инфраструктуры создает условия для детей всех возрастов. А каждый футболист, не являющийся представителем одной из этих стран, мечтает попасть в любую из этих лиг. Успехи на европейских полях привлекают кошельки инвесторов с Ближнего Востока, которые не жалея тратят большие средства и бьют все возможные трансферные и не только рекорды.

Но также думаю, что все болельщики после этих чемпионатов начнут следующий перечень, который тоже будет совпадать у многих. Не считая чемпионата своей страны, который мы непременно ставим во главу угла даже в конкуренции с лучшими, после общепринятых топовых дивизионов, думаю, идут Нидерланды, Бельгия, Португалия и Турция. Трансферы "флагманов" местных чемпионатов как на вход, так и на выход демонстрируют, что они могут "тягаться" с другими, а кое в чем даже преобладать. Уровень требований и напряжения к футболистам меньше, а значит, они по-настоящему могут расцветать и использовать эти лиги в качестве плацдарма до более сильных дивизионов.

О вливании средств в детские академии и все другие возможные проекты, думаю, даже и не следует говорить, это Европа, там сначала заложат фундамент и потом начнут строительство, а не наоборот.

В этом материале проанализируем, какое развитие следует ожидать от этих лиг и какие перспективы могут предстать перед ними.

Примейра Лига: Португалия

Первая на очереди португальская "Примейра-лига" - чемпионат, который является "казной" молодых талантов, правда, за этих "бриллиантов" иногда приходится отдавать настоящие драгоценные камни. Клубы этой страны давно поняли, что лучший способ прогрессировать – это вложение средств в молодежь. Но на родине Магеллана нет исключений, то есть на раскрутку берут не только молодых португальцев, но и игроков из других стран мира, обычно почетное место в этом списке занимает Бразилия (очевидно, из-за отсутствия языкового барьера). Данило, Алекс Сандро, Эдерсон, Эдер Милитао – одни из самых ярких примеров последнего десятилетия.

Португалия имеет три прямых "путевки" в Лиге чемпионов, что повышает престиж лиги. А "Бенфика", "Порту" и "Спортинг" давно утвердили себя как серьезные боевые единицы в Лиге чемпионов, также не стоит забывать о "Браге", которая является регулярным участником Лиги Европы. В основном именно эти клубы и являются главными борцами за награды внутри чемпионата и боссами на внутреннем рынке.

Недавно Винисиус Жуниор возглавил группу инвесторов, купившую португальский клуб "Алверка". Хотя эта команда не является представителем высшего дивизиона, это свидетельствует о растущем интересе иностранных инвесторов к португальским футбольным клубам. Также сообщается о вливании средств американских инвесторов в некоторые португальские клубы высшего дивизиона, но эта информация достаточно тайна и не разглашается.

Португальские топ-клубы являются своеобразным "мостом" между Бразилией и топ-чемпионатами Европы. Игроки часто переходят за относительно небольшие суммы, развиваются в Португалии, а затем становятся звездами в АПЛ, Ла Лиге, Серии А или Бундеслиге. Примейра-лига остается достаточно конкурентоспособным чемпионатом на фоне других, и в последующие годы следует ожидать дальнейшего роста и еще большего вливания иностранных инвестиций в клубы этой страны.

Суперлига: Турция

В Турции методы работы несколько отличаются от коллег, находящихся на примерно одной ступени. Боссы турецких клубов привыкли тратить средства на готовые звезды. Конечно, чаще это игроки, пик карьеры которых прошел и их звезды понемногу угасают, но то, что турки могут завлекать футболистов высокого уровня, когда у тех все еще есть предложения по более сильным чемпионатам, говорит о хороших условиях и финансовых возможностях страны на Черном море. Многие из этих игроков приезжают свободными агентами, потому и делаем акцент на "жирных" контрактах для спортсменов.

Этой зимой только три местных гранда "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ" потратили 45,7 миллионов евро. А уже знакомый для украинского сообщества "Трабзонспор" потратил рекордные в своей истории 13,4 миллиона евро за одно "окно", купив за эти деньги, среди прочих двух украинцев — Данила Сикана и Александра Зубкова.

Местная лига "имеет на руках карты" в виде посещаемости чемпионата и безумных фанатов. А местные ультрасгруппировки знают во всей Европе. Конечно, для нас они не являются дружественными из-за многократных провокаций на тему поддержки врага.

Также можно проследить финансирование клубов властями, точнее, одного из клубов - это "Истанбул Башакшехир", который считается "правительственным клубом" из-за тесных связей с политическими кругами, особенно с партией Эрдогана - Партией справедливости и развития (AKP). Команда активно поддерживается государственными компаниями, а также бизнесменами, имеющими связи с правительством, а президент лично открывал новый стадион для команды в 2014 году. Есть некоторые сходства с нашим чемпионатом, разве нет?

Однако считаю, что большого прогресса от Турции не стоит ожидать, потому что методы и действия очень примитивны. Здесь нет европейской структурности и взвешенности. Сразу можно сказать, что Турция больше азиатская страна, чем европейская. Вливание больших средств в возрастных игроков, готовых давать результат здесь и сейчас, не факт, что даст "плоды" в будущем.

Эредивизи: Нидерланды

Один из самых ярких чемпионатов в Европе, славящийся своим атакующим футболом, развитием молодых талантов и крепкими футбольными традициями, а клубы Эредивизии привлекают спонсоров как из Нидерландов, так и из других стран, что способствует развитию и финансовой стабильности команд. Так, например, нидерландская транснациональная компания "Philips" является главным спонсором "ПСВ" из Эйндговена, компания "Ziggo" - поставщик кабельного телевидения и интернета - является инвестором амстердамского "Аякса", а компания "EuroParcs", специализирующаяся на управлении и развитии услуг.

По этому можно понять, что нидерландские компании-гиганты заинтересованы в развитии футбола своей страны и активно помогают и поддерживают местный спорт. Клубы, в свою очередь, активно используют аналитику и инновации в подготовке молодежи и не пренебрегают современными методами анализа игры. Улучшают инфраструктуру, включая стадионы, и имеют результат — в прошлом сезоне Эредивизия на время стала пятой, сместив со ступени Францию ​​в рейтинге ассоциаций, и продержалась там некоторое время. А команды регулярно играют в Лиге чемпионов и иногда даже способны творить сенсационные результаты - вспомним, как "Аякс" доходил до полуфинала ЛЧ, выбив "Реал Мадрид" и "Ювентус", но драматически проиграв "Тоттенгему" через гол на последних секундах. После этого устроив "ожесточенную" распродажу своих игроков в разные европейские клубы (Фрэнки де Йонг, Маттис де Лигт, Донни ван де Бек и др.).

Конечно, не обойдется и без минусов, хотя чемпионат Нидерландов интересен и конкурентоспособен, лига получает малую прибыль за телевизионные права в отношении топ-лиг — это около 100 млн евро в год. Для сравнения, АПЛ получает 3,5 млрд евро в год, Ла Лига – 2 млрд евро.

Эредивизия – это чемпионат, где не могут позволить себе удерживать звезд долго, поэтому они продают их и реинвестируют в новых игроков.

Лига Жупиле: Бельгия

"Jupiler" - бельгийский бренд пива, является титульным спонсором лиги. Главные клубы страны, такие как Брюгге, Андерлехт и Генк, имеют мощные спонсорские соглашения, но средним командам сложно конкурировать с ними. В 2020 году Pro League заключила рекордный контракт на 103 млн евро в год с Eleven Sports. Но при этом из-за малого рынка телевидения клубы получают в 20-30 раз меньше, чем в АПЛ. Хотя Бельгия — футбольная страна и клубы имеют высокую посещаемость матчей, однако, имея небольшие стадионы, они не имеют значительной прибыли в этом аспекте. Также нет глобальной популярности чемпионата, что можно отнести к слабому маркетингу лиги.

Из-за всех этих нюансов в 2021 году в лиге "вспыхнула" идея о создании объединения чемпионата с Нидерландами. (До этого подобные новости уже появлялись, например, в 2019-м.) Речь шла о том, что бельгийские и нидерландские клубы вели переговоры между собой по поводу участия в этом "общем" чемпионате. Поскольку ранее страны создали объединенную лигу по гандболу в 2008 году, а в 2015-м — общий чемпионат по хоккею, эта идея не казалась такой сумасшедшей, какой может показаться многим читателям этого материала сегодня. Проект был вполне реален и в некоторых кругах уже прозвался "BeNeLiga". К этому "искусственному" чемпионату Бельгия должна была бы отправить восьмерых своих представителей (грандов и первых после них команд чемпионата). По прогнозам экспертов, новообразованная лига могла аккумулировать до 400 млн евро в год благодаря маркетингу и ТВ-контрактам.

Конечно, со временем мы понимаем, что проект объединения либо "забуксовал", либо его вообще упразднили, и чемпионаты отдельно идут собственными путями. Лига остается известна благодаря своей работе с молодыми талантами, а клубы зарабатывают на их продаже, еврокубках и спонсорах. А чтобы улучшать заинтересованность из-за границы, меняет формат чемпионата и ищет решение проблем, как мы убедились, "глобально".

Продажа футболистов и обогащение за счет этого собственных бюджетов в последние годы оставалась ключевой деталью идеологии большой системы, но в последние годы показывают, что уровень этих чемпионатов существенно растет и иногда даже самые смелые из них могут "запрыгивать" в рейтинг лучших футбольных ассоциаций.