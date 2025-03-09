Хави - о том, как поколения 2008-2012 годов изменили игру: Раньше выход в четвертьфинал уже был достижением

Бывший тренер "Барселоны" Хави вспомнил времена, когда играл за сборную Испании.

Напомним, что полузащитник выступал с 2000 года и в целом провел за "Красную фурию" 132 матча, забив 13 мячей. В составе испанцев он дважды выигрывал чемпионат Европы (в 2008 и 2012 годах), а также становился чемпионом мира в 2010-м.

"Раньше победа испанского игрока на чемпионате мира была утопией. Это была честь, которую оказывали итальянцы, немцы, бразильцы, аргентинцы... С приходом поколения 2008-2012 годов мы изменили этот менталитет. Раньше выход в четвертьфинал уже был достижением.

Сегодня, если мы не победим, это будет похоже на провал. Мы изменили историю испанского футбола. Эту команду будут помнить вечно", — рассказал Хави в интервью As.