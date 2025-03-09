  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Без Starlink россияне были бы сейчас на границе с Польшей": Госсекретарь США требует благодарности от Варшавы

Общие новости

А также еще раз упрекнул Украину

"Без Starlink россияне были бы сейчас на границе с Польшей": Госсекретарь США требует благодарности от Варшавы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня утром мультимиллиардер Илон Маск заявил, что украинская линия фронта рухнет, если он отключит Starlink – спутниковую связь, которая его компания поставляет Силам обороны.

На это отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский: он заявил, что официальная Варшава будет вынуждена искать другого поставщика, если компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink.

В США ответом полякам не заставили себя ждать. Госсекретарь США Марко Рубио теперь требует благодарности и от Польши.

"Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне были бы сейчас на границе с Польшей", – написал Рубио.

Также Маск параллельно назвал Сикорского "маленьким мужчиной" и заявил, что Польша "платит крошечную долю стоимости". И что "нет никакой замены Starlink".

По теме
yellow-arrow
Голкипер сборной Бельгии завершил карьеру из-за Куртуа. Он шокирован позицией федерации в данном вопросе
yellow-arrow
Хави - о том, как поколения 2008-2012 годов изменили игру: Раньше выход в четвертьфинал уже был достижением
yellow-arrow
"Околотоповые" европейские чемпионаты. Футбольное путешествие: Португалия, Турция, Нидерланды и Бельгия
США Польша Starlink Илон Маск война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Марко Рубіо в X
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.03.2025 в 19:41
Дякуємо народу Америки і попередньому керівництву . А вам підху.йловцям - болтяру на 18 !
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 14
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.03.2025 в 19:41
Дякуємо народу Америки і попередньому керівництву . А вам підху.йловцям - болтяру на 18 !
Ответить
2
0
shura73 (угледар)
09.03.2025 в 19:23
где-то все уже это слышали.киев за три дня.к 9 мая ......года выходим на границы.
Ответить
4
1
Hate_Hate (Ukraine )
09.03.2025 в 19:28
Завтра твой любимый обдолбыш поедет подписывать сдачу Украины. Не пропусти))
Ответить
0
6
shura73 (угледар)
09.03.2025 в 19:35
ещё один ждун-беженец.целуй трампа и маска в ..... если ты о зеленском то эта ошибка природы дорвавшаяся до власти своё получит.о чём я писал раньше.а ты лучше передай в белый дои таблетки от маразма
 
4
0
Hate_Hate (Ukraine )
09.03.2025 в 19:36
Удивил так удивил. На счёт зелебобы
 
0
1
fanatSD (донецк)
09.03.2025 в 18:59
благодарности захотели?к концу срока рыжего барана из белого дома об сша будут вытирать ноги все кому не лень.
Ответить
8
2
Hate_Hate (Ukraine )
09.03.2025 в 19:08
Бомж из Украины даёт советы самому богатому человеку планеты)))
Ответить
1
8
fanatSD (донецк)
09.03.2025 в 19:18
ты богач ..... где твоя Ukraine?откуда пишешь?тоже беженец?напиши письмецо в вашингтон с благодарностью.посмотрим чем закончат твои благодетели.резво они начали подстилки лапотные.как бы не надорвались
 
5
2
shura73 (угледар)
09.03.2025 в 19:21
чья бы корова мычала
 
3
2
Hate_Hate (Ukraine )
09.03.2025 в 19:21
В сравнении в Маском мы все бомжы, но советовать что то человеку такому как Маск, от такого как ты это смешно. Слон и моська
Ответить
1
4
fanatSD (донецк)
09.03.2025 в 19:27
и что дальше?целовать маска в зад?пусть он для начала думает,а потом говорит.
 
4
1
Spolding711 (Днепр)
09.03.2025 в 19:28
Можна і без грошей бути людиною ,а можна бути найбагатшим в світі ,шовіністом,нацистом,а у випадку маска конкретним пI’dаром.тут саме відношення .скажу от про свій підрозділ з 10 старлінків 9 оплачуємо ми самі .не Польща чи ще хтось .і от реально була б нормальна зараз конкретно альтернатива,викинули б їх .гусня на повну юзає старлінки теж ,хоча раніше такого не було .для маска це просто гроші от і все .ніякоі емпатії в людини немає
 
4
0
Hate_Hate (Ukraine )
09.03.2025 в 19:35
Spolding711 (Днепр) а то что вся помощь это кредиты и от Европы в том числе, это тебя не смущает?
 
0
3
Spolding711 (Днепр)
09.03.2025 в 19:40
Так що треба просто здаватись було ще в 14?по перше не все кредити ,по друге краще зброю в борг ніж пройде орда і знищить цілу країну .от видно що ви людина ,яка не живе на території України.
 
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости