"Без Starlink россияне были бы сейчас на границе с Польшей": Госсекретарь США требует благодарности от Варшавы
А также еще раз упрекнул Украину
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня утром мультимиллиардер Илон Маск заявил, что украинская линия фронта рухнет, если он отключит Starlink – спутниковую связь, которая его компания поставляет Силам обороны.
На это отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский: он заявил, что официальная Варшава будет вынуждена искать другого поставщика, если компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink.
В США ответом полякам не заставили себя ждать. Госсекретарь США Марко Рубио теперь требует благодарности и от Польши.
"Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне были бы сейчас на границе с Польшей", – написал Рубио.
Также Маск параллельно назвал Сикорского "маленьким мужчиной" и заявил, что Польша "платит крошечную долю стоимости". И что "нет никакой замены Starlink".
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