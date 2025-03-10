Нападающего ведущего клуба Саудовской Аравии госпитализировали из-за проблем с сердцебиением

В воскресенье нападающего "Аль-Хиляля" Александара Митровича срочно доставили в больницу после того, как у него зафиксировали учащенное сердцебиение. Форвард, который является одним из самых результативных игроков Саудовской Про-лиги, пропустил тренировку из-за осложнений, вызванных физической нагрузкой.

Сейчас его состояние контролирует медицинский штаб "Аль-Гиляля", а его участие в матче азиатской Лиги чемпионов против узбекского "Пахтакора" во вторник под вопросом.

"Медицинский штаб решил дать отдых Александару Митровичу из-за усталости и аритмии. Его состояние будет тщательно контролироваться специалистами", - говорится в заявлении "Аль-Хиляля".

По последним сообщениям, серб находится в стабильном состоянии и уже выписан из больницы.

Добавим, что Митрович перешел из "Фулхэма" в "Аль-Гиляль" за 46 миллионов фунтов в 2023 году. Серб сыграл ключевую роль в чемпионском сезоне "Аль-Гиляля" 2023/24 и остается одним из лучших бомбардиров лиги, несмотря на то, что почти весь 2025 год пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.