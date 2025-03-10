Наставник Яремчука в Олимпиакосе продлил контракт с клубом
Опытный испанский специалист остается работать с командой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Олимпиакос" официально объявил о продлении контракта с Хосе Луисом Мендилибаром.
Сообщается, что 63-летний испанский тренер, который в прошлом сезоне привел греческий клуб к завоеванию трофея Лиги конференций, победив "Фиорентину" со счетом 1:0 в финале, остается на своей должности.
Стороны договорились о продлении контракта на еще один сезон, то есть до конца июня 2026 года.
Συνεχίζουμε μαζί για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες!#Olympiacos #Marinakis #Mendilibar #Renewal pic.twitter.com/kvkVDqV05Q— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 9, 2025
O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας!#Olympiacos #Marinakis #Mendilibar #Renewal pic.twitter.com/8wtcqY70Ks— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 9, 2025
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Сейчас "Олимпиакос" лидирует в чемпионате Греции и продолжает борьбу в Лиге Европы, где в первом матче 1/8 финала они проиграли норвежскому "Буде/Глимт" со счетом 3:0.
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