Одноклубник Роналду может вернуться в Европу

По информации журналиста Саши Тавольери, бывший защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт может стать еще одним футболистом, который вернется в Европу после выступлений в Саудовской Аравии.

Сейчас испанский центрбек выступает за "Аль-Наср", но он открыт к возвращению на европейскую арену. Ранее подобный путь прошел его бывший партнер по команде Секо Фофана, который после непродолжительного периода в Саудовской Аравии присоединился к "Ренну" в январе. Ляпорт может пойти по тому же пути и переехать во Францию.

Как сообщает Тавольери, "Олимпик Марсель" планирует усилить защиту этим летом и уже установил контакт с представителями футболиста относительно возможного трансфера. В то же время Ляпорт предпочитает клуб, который сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов. Сейчас "Марсель" занимает второе место в Лиге 1, что дает ему хорошие шансы на участие в турнире. Пока что "Марсель" не контактировал напрямую с "Аль-Насром", но ситуация может измениться в ближайшее время.

Добавим, что контракт Ляпорта с саудовским клубом действует до конца следующего сезона.