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Одноклубник Роналду может вернуться в Европу

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Интерес от французского клуба

Одноклубник Роналду может вернуться в Европу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации журналиста Саши Тавольери, бывший защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт может стать еще одним футболистом, который вернется в Европу после выступлений в Саудовской Аравии.

Сейчас испанский центрбек выступает за "Аль-Наср", но он открыт к возвращению на европейскую арену. Ранее подобный путь прошел его бывший партнер по команде Секо Фофана, который после непродолжительного периода в Саудовской Аравии присоединился к "Ренну" в январе. Ляпорт может пойти по тому же пути и переехать во Францию.

Как сообщает Тавольери, "Олимпик Марсель" планирует усилить защиту этим летом и уже установил контакт с представителями футболиста относительно возможного трансфера. В то же время Ляпорт предпочитает клуб, который сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов. Сейчас "Марсель" занимает второе место в Лиге 1, что дает ему хорошие шансы на участие в турнире. Пока что "Марсель" не контактировал напрямую с "Аль-Насром", но ситуация может измениться в ближайшее время.

Добавим, что контракт Ляпорта с саудовским клубом действует до конца следующего сезона.

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Аль-Наср Марсель Эмерик Ляпорт
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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