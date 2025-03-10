Роналду забил больше голов после 30 лет, чем до этого

Криштиану Роналду продолжает демонстрировать свой феноменальный уровень игры. 10 марта легендарный нападающий "Аль-Насра" отметился голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК против "Эстеглала".

На 27-й минуте встречи португалец уверенно реализовал пенальти.

Этот гол стал очередным подтверждением невероятной формы Роналду. Интересно, что после того, как Криштиану исполнилось 30 лет, он забил больше голов (464), чем до этого (463).