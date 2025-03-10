  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду забил больше голов после 30 лет, чем до этого

Общие новости

Криштиану не останавливается: гол в Лиге чемпионов АФК и невероятная статистика

Роналду забил больше голов после 30 лет, чем до этого

Фото из свободных источников

Новина українською

Криштиану Роналду продолжает демонстрировать свой феноменальный уровень игры. 10 марта легендарный нападающий "Аль-Насра" отметился голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК против "Эстеглала".

На 27-й минуте встречи португалец уверенно реализовал пенальти.

Этот гол стал очередным подтверждением невероятной формы Роналду. Интересно, что после того, как Криштиану исполнилось 30 лет, он забил больше голов (464), чем до этого (463).

Читайте такжеРоналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
По теме
yellow-arrow
Бущан подешевел, но регресс Роналду больше. Тransfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Саудовской Аравии
yellow-arrow
Одноклубник Роналду может вернуться в Европу
yellow-arrow
Наставник Яремчука в Олимпиакосе продлил контракт с клубом
Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
br football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости