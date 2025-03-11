Гол Роналду и дубль Дурана. Аль-Наср - Эстегляль - 3:0. Видео голов и обзор матча
Звездное нападение делает свое дело
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии.
После нулевой ничьи в первой встрече саудовский клуб одержал крупную победу над иранским "Эстеглялем" (3:0) в ответном матче 1/8 финала турнира.
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Двумя забитыми мячами в составе коллектива Стефано Пиоли отличился Джон Дуран. Тажке гол на свой счет (927-й в карьере) записал Криштиану Роналду.
В скором времени определится будущий соперник "Аль-Насра" на следующей стадии.
Лига чемпионов АФК-2024/25. 1/8 финала. Ответный матч
"Аль-Наср" — "Эстегляль" — 3:0
Голы: Дюран, 9, 84, Роналду, 27 (пен.)
Удаление: Ахмади (Э), 45+2
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