Клуб Яремчука организовал грандиозное шоу дронов в честь своего юбилея

Греческий "Олимпиакос" устроил масштабное празднование в день 100-летнего юбилея клуба - 10 марта.

В честь этого события 300 дронов осветили небо над Пиреем своими фигурами и буквами. Само шоу длилось около 12 минут.

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Историческое шоу дронов стало завершением трехдневных празднований и памятных мероприятий, посвященных столетию "Олимпиакоса".

Завтра, 13 марта, клуб украинского нападающего Романа Яремчука сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Буде-Глимта".