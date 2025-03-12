Клуб Яремчука организовал грандиозное шоу дронов в честь своего юбилея
Красиво получилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Греческий "Олимпиакос" устроил масштабное празднование в день 100-летнего юбилея клуба - 10 марта.
В честь этого события 300 дронов осветили небо над Пиреем своими фигурами и буквами. Само шоу длилось около 12 минут.
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Историческое шоу дронов стало завершением трехдневных празднований и памятных мероприятий, посвященных столетию "Олимпиакоса".
Завтра, 13 марта, клуб украинского нападающего Романа Яремчука сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Буде-Глимта".
????⚪️???? Δείτε το φαντασμαγορικό drone show που πραγματοποιήθηκε πάνω από το λιμάνι του Πειραιά για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού!— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 10, 2025
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