  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Клуб Яремчука организовал грандиозное шоу дронов в честь своего юбилея

Общие новости

Красиво получилось

Клуб Яремчука организовал грандиозное шоу дронов в честь своего юбилея

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Греческий "Олимпиакос" устроил масштабное празднование в день 100-летнего юбилея клуба - 10 марта.

В честь этого события 300 дронов осветили небо над Пиреем своими фигурами и буквами. Само шоу длилось около 12 минут.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Историческое шоу дронов стало завершением трехдневных празднований и памятных мероприятий, посвященных столетию "Олимпиакоса".

Завтра, 13 марта, клуб украинского нападающего Романа Яремчука сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Буде-Глимта".

По теме
yellow-arrow
Вылет Ливерпуля и Бенфики из Лиги чемпионов, потеря очков лидерами УПЛ, Бойко завершил карьеру. Главные новости за 11 марта
yellow-arrow
Гол Роналду и дубль Дурана. Аль-Наср - Эстегляль - 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Костышин возвращается в Колос, Шахтер подписывает бразильца. Главные новости за 10 марта
Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук дрон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости