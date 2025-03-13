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Лотерея в мадридском дерби, голевой почин Зины и новый контракт Киммиха. Главные новости за 12 марта

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 12 марта

Лотерея в мадридском дерби, голевой почин Зины и новый контракт Киммиха. Главные новости за 12 марта

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 12 марта.

Реал идет дальше

"Реал" уже традиционно прошел "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. После второго самого быстрого гола в истории плей-офф ЛЧ было 119 минут молчания и серия пенальти. Промахов с 11-метровых у команд было поровну, но есть нюанс – Винисиус промахнулся в основное время.

Почин Зинченко

Александр Зинченко вышел в старте на ответный матч "Арсенала" с ПСВ. Украинец сыграл в полузащите и красивым мячом открыл счет в матче. Для украинца это дебютный гол в ЛЧ. Общий счет дуэли – 9:3.

Вилла в 1/4

Унаи Эмери в очередной раз подтвердил свое реноме сильного кубкового тренера. Баск вывел "Астон Виллу" в их первый четвертьфинал ЛЧ с 1983-го года. "Брюгге" нужно было камбечить с 1:3, но после удаления в дебюте их шансы были исчерпаны. Марко Асенсио оформил дубль.

Камбек Дортмунда

После ничьей в Дортмунде "Боруссия" провально начала на Севере Франции, пропустив уже на 5-й минуте. Но команда Нико Ковача существенно превосходила "Лилль" и во втором тайме добыла волевую победу. Для БД это 3-й четвертьфинал за 5 лет.

Киммих остается

"Бавария" наконец договорилась о новом контракте с Киммихом, чье действующее соглашение истекает летом. После смены тренера Йозуа снова стал лидером полузащиты команды и до недавнего матча со "Штутгартом" вообще не пропустил ни минуты ни в одном турнире. Новое соглашение будет рассчитано на 4 года.

Нексген-коуч для Шахтера

В Турции трубят о том, что "Шахтер" серьезно заинтересован турецким тренером Ардой Тураном. В прошлом сезоне его скромный "Эюпсмор" вышел в элиту, в этом – идет пятым. Якобы были переговоры зимой, но экс-игрок "Барселоны" решил доработать на нынешнем месте до конца сезона.

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