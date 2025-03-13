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Эпично. Роналду объявил о перезапуске своих духов к 10-й годовщине

Общие новости

Футболист опубликовал в социальных сетях видео

Эпично. Роналду объявил о перезапуске своих духов к 10-й годовщине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный футболист Криштиану Роналду объявил о перезапуске своего парфюма Cristiano Ronaldo Legacy.

На своей странице в Instagram футболист опубликовал эпическое видео, в котором он подходит к большому зеркалу и видит самые яркие моменты своей карьеры. После этого он берет флакон своих духов и наносит их на шею.

Перезапуск аромата связан с 10-летием Cristiano Ronaldo Legacy.

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