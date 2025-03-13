Эпично. Роналду объявил о перезапуске своих духов к 10-й годовщине
Футболист опубликовал в социальных сетях видео
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Криштиану Роналду объявил о перезапуске своего парфюма Cristiano Ronaldo Legacy.
На своей странице в Instagram футболист опубликовал эпическое видео, в котором он подходит к большому зеркалу и видит самые яркие моменты своей карьеры. После этого он берет флакон своих духов и наносит их на шею.
Перезапуск аромата связан с 10-летием Cristiano Ronaldo Legacy.
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