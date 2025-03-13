Эпично. Роналду объявил о перезапуске своих духов к 10-й годовщине

Легендарный футболист Криштиану Роналду объявил о перезапуске своего парфюма Cristiano Ronaldo Legacy.

На своей странице в Instagram футболист опубликовал эпическое видео, в котором он подходит к большому зеркалу и видит самые яркие моменты своей карьеры. После этого он берет флакон своих духов и наносит их на шею.

Перезапуск аромата связан с 10-летием Cristiano Ronaldo Legacy.