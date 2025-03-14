Дубль Яремчука, разгром от Манчестер Юнайтед и новый контракт Киммиха. Главные новости за 13 марта

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Олимпиакос" пытался оформить камбэк против "Буде/Глимт" после разгромного поражения в первой игре. Яремчук даже не вышел в старте на эту игру, однако после выхода на замену оформил дубль. Правда это все равно не помогло грекам пройти дальше по итогам двух матчей. Поэтому личная победа Романа, но командное поражение "Олимпиакоса".

Еще один украинский нападающий, Артем Довбык. Он вышел в стартовом составе "Ромы" на ответный матч против "Атлетика" из Бильбао, вот только помочь своей команде хотя бы удержать преимущество, добытое в первом матче не получилось. Долгое время римляне играли в меньшинстве после удаления Матса Хуммельса. В итоге, поражение со счетом 1:3 и вылет из турнира для команды Раньери. Довбик покинул поле без результативных действий.

Казалось, что это такое равное противостояние, особенно учитывая ничью в первом матче, который прошел в Испании. Однако в ответном матче команда Рубена Аморима сокрушила своего соперника. Да, не без помощи пенальти, однако игровое преимущество манкунианцев было трудно не заметить и без голов с пенальти. 4:1 в пользу хозяев во втором тайме и они проходят в четвертьфинал.

Очень печальный футбол показали лондонцы в ответном матче против "Копенгагена" у себя дома. В первом тайме не смогли нанести ни одного удара в сторону ворот соперника. Тем не менее, преимущество в счете после первого матча и гол на старте второго помогли относительно спокойно завершить матч и пройти дальше. Прогнозируемо, но от "синих" ожидали большего.

После завершения всех матчей 1/8 финала Лиги Европы, мы узнали всех участников и все пары, которые нас ожидают в четвертьфинале этого турнира. Вот полный список участников и пар:

Тоттенхэм - Айнтрахт

Будет/Глимт - Лацио

Рейнджерс - Атлетик

Лион - Манчестер Юнайтед

После завершения всех матчей 1/8 финала Лиги Конференций, мы узнали всех участников и все пары, которые нас ожидают в четвертьфинале этого турнира. Вот полный список участников и пар:

Бетис - Ягеллония

Целе - Фиорентина

Челси - Легия

Юргорден - Рапид

Йозуа Киммих подписал новый долгосрочный контракт с "Баварией". На официальном сайте мюнхенского клуба говорится о том, что 30-летний немецкий полузащитник подписал новое соглашение до конца июня 2029 года.