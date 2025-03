Стало известно, будет ли продлен сериал Тед Лассо на четвертый сезон

В эту пятницу, 14-го марта, было объявлено о том, что Apple TV+ будет снимать четвертый сезон комедии "Тед Лассо".

Авторы одного из самых популярных сериалов о футболе "Тед Лассо" решили продлить историю об экстравагантном тренере на четвертый сезон. Об этом сообщил Джейсон Судейкис, главный актер, исполняющий роль Теда Лассо.

Ted Lasso is BACK for Season 4 … and he’s got a new team



New episode with Jason Sudeikis!!



Video drops 9:30amET on YouTube

Listen early NOW on Wondery+ pic.twitter.com/XxeZ4YomBw