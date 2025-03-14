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Стало известно, будет ли продлен сериал Тед Лассо на четвертый сезон

Общие новости

Футбольная комедия, которая полюбилась многим фанатам этого вида спорта

Стало известно, будет ли продлен сериал Тед Лассо на четвертый сезон

Фото: apple.com / Автор неизвестен

Новина українською

В эту пятницу, 14-го марта, было объявлено о том, что Apple TV+ будет снимать четвертый сезон комедии "Тед Лассо".

Авторы одного из самых популярных сериалов о футболе "Тед Лассо" решили продлить историю об экстравагантном тренере на четвертый сезон. Об этом сообщил Джейсон Судейкис, главный актер, исполняющий роль Теда Лассо.

"В новом сезоне Тед будет работать с женской командой. Мы рассказали историю, которую хотели рассказать, но еще есть кое-что", — сказал он в интервью для подкаста "New Heights".

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Apple TV+ не назвала дату премьеры нового сезона и не предоставляла информацию о дополнительных деталях.

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Источник:
New York Times
Опубликовал: Андрей Журба
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