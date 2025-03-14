Стало известно, будет ли продлен сериал Тед Лассо на четвертый сезон
Футбольная комедия, которая полюбилась многим фанатам этого вида спорта
Фото: apple.com / Автор неизвестен
В эту пятницу, 14-го марта, было объявлено о том, что Apple TV+ будет снимать четвертый сезон комедии "Тед Лассо".
Авторы одного из самых популярных сериалов о футболе "Тед Лассо" решили продлить историю об экстравагантном тренере на четвертый сезон. Об этом сообщил Джейсон Судейкис, главный актер, исполняющий роль Теда Лассо.
"В новом сезоне Тед будет работать с женской командой. Мы рассказали историю, которую хотели рассказать, но еще есть кое-что", — сказал он в интервью для подкаста "New Heights".
Ted Lasso is BACK for Season 4 … and he’s got a new team— New Heights (@newheightshow) March 14, 2025
New episode with Jason Sudeikis!!
Video drops 9:30amET on YouTube
Listen early NOW on Wondery+ pic.twitter.com/XxeZ4YomBw
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Apple TV+ не назвала дату премьеры нового сезона и не предоставляла информацию о дополнительных деталях.
Популярное сейчас
- США усилили санкции в отношении России и нашли Украине замену для ATACMS - СМИ
- Более 1400 оккупантов. Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки
- Дубль Яремчука, разгром от Манчестер Юнайтед и новый контракт Киммиха. Главные новости за 13 марта
- Бущан подешевел, но регресс Роналду больше. Тransfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Саудовской Аравии
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность