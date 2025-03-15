Роналду забил за Аль-Наср в третьем матче подряд
Португалец и Ко победили середняка чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 25 тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" встречался дома с "Аль-Холудом". Хозяева одержали победу со счетом 3:1 благодаря трем голам звездного атакующего трио.
Начал все Криштиану на четвертой минуте: он удачно сыграл на добивании. Португалец отличился в третьем матче подряд. Также это 19 гол Роналду в текущем розыгрыше чемпионата в целом. Он лидирует в бомбардирской гонке.
На 26 минуте Садио Мане удвоил преимущество Аль-Насра, а на 41 зимний новичок Джон Дуран забил третий гол.
Во втором тайме “Аль-Наср” остался в меньшинстве на 56 минуте, а на 72 оформил автогол.
Роналду и Ко занимают третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Отрыв от первого "Аль-Иттихад" составляет 10 очков.
Популярное сейчас
- Два ассиста Малиновского, неприкасаемый Цыганков, состав Бельгии на Украину. Главные новости за 14 марта
- Украине, вероятно, придется "отдать" России часть Донбасса, - советник Трампа Уолтц
- Известны оценки Малиновского за матч против Лечче
- Костышин возвращается в Колос, Шахтер подписывает бразильца. Главные новости за 10 марта
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех