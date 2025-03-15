Роналду забил за Аль-Наср в третьем матче подряд

В рамках 25 тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" встречался дома с "Аль-Холудом". Хозяева одержали победу со счетом 3:1 благодаря трем голам звездного атакующего трио.

Начал все Криштиану на четвертой минуте: он удачно сыграл на добивании. Португалец отличился в третьем матче подряд. Также это 19 гол Роналду в текущем розыгрыше чемпионата в целом. Он лидирует в бомбардирской гонке.

На 26 минуте Садио Мане удвоил преимущество Аль-Насра, а на 41 зимний новичок Джон Дуран забил третий гол.

Во втором тайме “Аль-Наср” остался в меньшинстве на 56 минуте, а на 72 оформил автогол.

Роналду и Ко занимают третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Отрыв от первого "Аль-Иттихад" составляет 10 очков.