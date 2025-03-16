Франческо Тотти приедет в Москву на церемонию награждения от букмекеров – российские СМИ
Что-то здесь не чисто?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда “Ромы” и сборной Италии Франческо Тотти посетит столицу страны-террористки РФ Москву. Об этом сообщают российские СМИ.
8 апреля состоится церемония награждения Премии "Рейтинг букмекеров". Это российское событие в области спорта и букмекерства.
Недавно на медиафасадах в Москве был замечен рекламный видеоролик с участием Франческо Тотти. Кроме этого в Instagram распространяют видео с якобы подтверждением от самого Тотти.
“Все правильно, я еду 8 апреля в Москву. Поучаствую в “Премии РБ”. Не знаю, что вы там придумали, но поддержу крутую идею”, – сказал Тотти.
На ежегодной награде присутствуют звезды мирового футбола. После начала полномасштабного вторжения России в Украину туда приезжали Эммануэль Адебайор и Кафу.
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