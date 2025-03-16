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Франческо Тотти приедет в Москву на церемонию награждения от букмекеров – российские СМИ

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Что-то здесь не чисто?

Франческо Тотти приедет в Москву на церемонию награждения от букмекеров – российские СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда “Ромы” и сборной Италии Франческо Тотти посетит столицу страны-террористки РФ Москву. Об этом сообщают российские СМИ.

8 апреля состоится церемония награждения Премии "Рейтинг букмекеров". Это российское событие в области спорта и букмекерства.

Недавно на медиафасадах в Москве был замечен рекламный видеоролик с участием Франческо Тотти. Кроме этого в Instagram распространяют видео с якобы подтверждением от самого Тотти.

“Все правильно, я еду 8 апреля в Москву. Поучаствую в “Премии РБ”. Не знаю, что вы там придумали, но поддержу крутую идею”, – сказал Тотти.

На ежегодной награде присутствуют звезды мирового футбола. После начала полномасштабного вторжения России в Украину туда приезжали Эммануэль Адебайор и Кафу.

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Источник:
Чемпіонат
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.03.2025 в 15:07
Бідолашний, на комунальні послуги, мабуть, не вистачає
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
16.03.2025 в 15:07
Бідолашний, на комунальні послуги, мабуть, не вистачає
Ответить
0
0

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