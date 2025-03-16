Франческо Тотти приедет в Москву на церемонию награждения от букмекеров – российские СМИ

Легенда “Ромы” и сборной Италии Франческо Тотти посетит столицу страны-террористки РФ Москву. Об этом сообщают российские СМИ.

8 апреля состоится церемония награждения Премии "Рейтинг букмекеров". Это российское событие в области спорта и букмекерства.

Недавно на медиафасадах в Москве был замечен рекламный видеоролик с участием Франческо Тотти. Кроме этого в Instagram распространяют видео с якобы подтверждением от самого Тотти.

“Все правильно, я еду 8 апреля в Москву. Поучаствую в “Премии РБ”. Не знаю, что вы там придумали, но поддержу крутую идею”, – сказал Тотти.

На ежегодной награде присутствуют звезды мирового футбола. После начала полномасштабного вторжения России в Украину туда приезжали Эммануэль Адебайор и Кафу.