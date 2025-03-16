В возрасте 56 лет. Скончалась четырехкратная чемпионка Европы и одна из лучших футболисток Германии

Скончалась четырехкратная чемпионка Европы и одна из лучших футболисток Германии Дорис Фитшен в возрасте 56 лет.

С 1986 по 2001 год она 144 матча сыграла в сборной Германии. В 1989 году Фитшен вместе со сборной Германии выиграла свой первый международный титул на чемпионате Европы

Дорис Фитшен четыре раза становилась чемпионкой Европы, также завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.

С 2009 по 2016 год была менеджером женской национальной сборной Германии. Под её руководством, национальная команда дважды становилась чемпионкой Европы и олимпийской чемпионкой 2016 года.

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Немецкий футбольный союз (DFB) сообщил, что недавно Дорис Фитшен отвечала за разработку и реализацию стратегии "Женщины в футболе FF27" в качестве главного координатора по делам женщин в футболе в DFB.