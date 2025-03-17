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Родригес: Если бы не Месси или Роналду, Неймар имел бы три Золотых мяча

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Хавбек Леона высказался о Неймаре

Родригес: Если бы не Месси или Роналду, Неймар имел бы три Золотых мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мексиканского "Леона" Хамес Родригес высказал свое мнение относительно достижений бразильского левого вингера Неймара.

"Как по мне, если бы не Месси или Криштиану Роналду, Неймар имел бы три "Золотых мяча", но ему пришлось конкурировать с этими зверями", - заявил Родригес.

Добавим, что Неймар и еще двое игроков исключены из заявки сборной Бразилии на предстоящие отборочные матчи Чемпионата мира 2026 года против Колумбии и Аргентины.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Хамес Родригес Леон
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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