Родригес: Если бы не Месси или Роналду, Неймар имел бы три Золотых мяча

Полузащитник мексиканского "Леона" Хамес Родригес высказал свое мнение относительно достижений бразильского левого вингера Неймара.

"Как по мне, если бы не Месси или Криштиану Роналду, Неймар имел бы три "Золотых мяча", но ему пришлось конкурировать с этими зверями", - заявил Родригес.

Добавим, что Неймар и еще двое игроков исключены из заявки сборной Бразилии на предстоящие отборочные матчи Чемпионата мира 2026 года против Колумбии и Аргентины.