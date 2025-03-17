Родригес: Если бы не Месси или Роналду, Неймар имел бы три Золотых мяча
Хавбек Леона высказался о Неймаре
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мексиканского "Леона" Хамес Родригес высказал свое мнение относительно достижений бразильского левого вингера Неймара.
"Как по мне, если бы не Месси или Криштиану Роналду, Неймар имел бы три "Золотых мяча", но ему пришлось конкурировать с этими зверями", - заявил Родригес.
Добавим, что Неймар и еще двое игроков
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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