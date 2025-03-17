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Болгарский клуб объявил о смерти бывшего игрока, который оказался живым

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Произошел неприятный инцидент

Болгарский клуб объявил о смерти бывшего игрока, который оказался живым

Тransfermarkt

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Болгарский футбольный клуб "Арда Кырджали" попал в неловкую ситуацию, объявив о смерти своего бывшего игрока Петко Ганчева, который, как оказалось, жив.

Клуб организовал минуту молчания перед матчем, почтив память Ганчева, но впоследствии выяснилось, что произошла ошибка.

После огласки инцидента, пресс-служба "Арды" извинилась перед Петко Ганчевым и его семьей. Оказалось, что клуб получил ложную информацию о смерти своего бывшего игрока.

"Руководство "ПФК Арда" хотело бы выразить огромные извинения бывшему игроку Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил ложную информацию о его смерти.

Мы желаем Петко Ганчеву еще много лет крепкого здоровья и наслаждаться успехами "Арды", - говорится в заявлении клуба.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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