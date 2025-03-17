Болгарский клуб объявил о смерти бывшего игрока, который оказался живым
Произошел неприятный инцидент
Тransfermarkt
Болгарский футбольный клуб "Арда Кырджали" попал в неловкую ситуацию, объявив о смерти своего бывшего игрока Петко Ганчева, который, как оказалось, жив.
Клуб организовал минуту молчания перед матчем, почтив память Ганчева, но впоследствии выяснилось, что произошла ошибка.
После огласки инцидента, пресс-служба "Арды" извинилась перед Петко Ганчевым и его семьей. Оказалось, что клуб получил ложную информацию о смерти своего бывшего игрока.
"Руководство "ПФК Арда" хотело бы выразить огромные извинения бывшему игроку Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил ложную информацию о его смерти.
Мы желаем Петко Ганчеву еще много лет крепкого здоровья и наслаждаться успехами "Арды", - говорится в заявлении клуба.
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