Экс-футболист Тоттенхэма и Атлетико выбыл на долгий срок из-за травмы. Обращение к болельщикам
Поблагодарил за поддержку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист "Тоттенхэма" и "Атлетико" выбыл на длительный срок из-за травмы.
У бельгийского защитника Тони Алдервейрелда, сейчас играющего за "Антверпен", в матче против "Стандарда" случился разрыв четырехглавой мышцы бедра.
Футболист пообещал восстановиться как можно скорее, чтобы ещё раз надеть форму "Антверпена" и поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Никогда не ожидал такого... Прямо сейчас у меня нет слов, чтобы описать случившееся. Я точно знаю, что сделаю все возможное, чтобы еще раз надеть эту красивую форму. Еще раз стать капитаном самого красивого клуба в мире... Это будет трудная битва со временем, и я знаю, что я не на стороне победителей.
Хочу поблагодарить всех за душевные сообщения и поддержку, которую я получил. Вы все фантастические!", - написал Алдервейрелд.
В этом сезоне Тоби Алдервейрелд отыграл в 32-х матчах "Антверпена", в которых забил 3 гола и выполнил 3 голевые передачи.
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Контракт футболиста с клубом действителен до конца сезона.
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