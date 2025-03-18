С них нужно брать пример. Как развился чемпионат Польши в последние годы

Польский футбол за последние годы смог существенно вырасти как в плане внутреннего чемпионата, так и конкурентоспособности футболистов с паспортом этой страны на уровне разных европейских лиг.

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Когда-то мы бы с удивлением отреагировали бы на информацию, что украинскому футболу следует равняться на Польшу в ее подходе к развитию этой игры, но время проходит, и сегодняшние реалии демонстрируют большой "скачок" страны-соседки в этом компоненте.

Давайте проанализируем, какие шаги сделала и делает польская Экстракласса и чему нам в Украине нужно у них поучиться.

Период после Чемпионата Европы

Активное развитие польского футбола началось после совместного с Украиной Евро-2012, когда в стране были большие вложения средств в соответствующую инфраструктуру. Построенные или реконструированные стадионы в Варшаве, Познани, Гданьске и Вроцлаве стали завершением "поезда", который до этого поставили на путь.

Польша провела масштабное строительство спортивной инфраструктуры, модернизировала 21 тренировочную базу, чтобы обеспечить командам современные футбольные поля, тренажерные залы, медицинские и реабилитационные центры. Вместе с этим, существенно улучшилась транспортная система: появились новые автострады, расширили аэропорты и железнодорожные вокзалы, что упростило передвижение как для граждан, так и для туристов. Значительное развитие получила и гостиничная и туристическая отрасль, что положительно повлияло на экономику и занятость населения. Кроме того, проведение чемпионата улучшило имидж Польши на международной арене, показав ее как страну, способную эффективно организовывать события высшего уровня. Все эти изменения имели длительный эффект и продолжают приносить стране пользу уже после завершения турнира.

Умение находить недорогих и качественных легионеров и “легкие” на расставание клубы

Первое, что сразу бросается в глаза и отличает нашу трансферную политику от их – это способность клубов находить недорогих игроков, которые становятся активами команд, и впоследствии клубы могут продать их значительно выше и заработать на этом немалые деньги.

Конечно, наши команды тоже могут “рыться в корзине” и доставать оттуда качественных и относительно недорогих игроков, но у нас это единичные случаи, а в польских клубах это система, тактика, которая у них есть и они ее придерживаются. "Кривбасс", "ЛНЗ" и "Александрия" - одни из самых ярких примеров покупки качественных игроков с иностранным паспортом за последнее время в УПЛ ("Шахтер" и "Полесье" не учитываем, потому что суммы тратятся несколько иные). Это еще раз подтверждает тот факт, что даже в период войны и явного нежелания иностранцев приезжать к нам можно находить аргументы для убеждения агентов и окружения футболистов. Будем откровенны, у "Динамо" проблемы с подписанием легионеров в целом, и война в этом случае играет не первостепенную роль. Приезды до войны в Киев: Самбрано, Каргбо, Бенито, Че Че, Белуце не принесли никакого результата и оказались провалом для менеджмента нашего гранда.

В Польше же, например, прошлогодний чемпион "Ягеллония" из Белостока перед началом своей чемпионской кампании, по данным сайта Transfermarkt, не потратила ни копейки, но при этом усилилась свободными агентами, создавшими настоящий фурор для команды, которую записывали в середняки. Нападающий Афимико Пулулу, полузащитник Кристофер Хансен пришли в клуб бесплатно. Это пример того, как нужно работать с "наблюдением" и поиском качественных легионеров.

Второе – это легкая продажа за относительно небольшие деньги. Цифра в несколько миллионов евро за польского футболиста или легионера выглядит для владельцев клубов неплохим вариантом. Ожидать "одинокого" стомиллионного "кейса", как у нас получилось с Михаилом Мудриком, в Польше не будут, они дают шанс игроку решать самому, когда и куда ему следует переходить (по крайней мере, выглядит так), не делая задержек, которые "тормозят" и демотивируют как игрока, так и клуб.

Например, одним из самых перспективных польских талантов последних лет считали Михала Скураша, воспитанника познанского "Леха" - гранда местного футбола. Его отпустили в “Брюгге” перед началом сезона 2023/2024 всего за 6 млн евро. В Бельгию игрок уехал в возрасте 23 лет.

Еще несколько примеров успешных трансферных "кейсов" соседней страны:

албанский вингер Эрнест Мучи был куплен "Легией" у албанской "Тираны" за 500 тысяч евро, а продан за 10 млн евро в турецкий "Бешикташ";

форварда из Боснии и Герцеговины Саида Гамулича "Сталь" (Мелец) взяла за 150 тысяч евро у литовской "Дайнавы" и продала французской "Тулузе" за 2,5 млн евро;

та самая "Сталь" (Мелец) "провернула" трансфер в середине чемпионата, взяв свободным агентом белоруса Илью Шкурина, и недавно продала его варшавской "Легии" за 1,5 млн евро.

Есть место для сенсаций. Гранды, в которых “большие кошельки”, могут уступать меньшим клубам

В Польше, как и во всем мире, есть клубы с большой историей и традициями, но, конечно, не все “старые” клубы находятся на лидерских позициях в высшей лиге, а некоторые вообще “ищут счастье” в низших дивизионах. Однако клубы, которые каждый сезон считаются главными претендентами на трофей, имея при этом большую историю в Экстраклассе, - это варшавская "Легия" и познанский "Лех". Но за последние десять лет в Польше было пять разных чемпионов, к вышеупомянутым клубам присоединились “Пяст” из (Гливице), “Ракув” (Ченстохова) и команда, о которой уже тоже говорилось в этом материале, - “Ягеллония”, чемпионство которой не могли спрогнозировать перед началом сезона. Думаю, украинский болельщик сможет что-то подобное почувствовать, если в этом году золото нашего чемпионата получит "Александрия", но большие ли у нее шансы?

Сейчас первым идет “Ракув”, в составе которого играет украинец Владислав Кочергин, что, конечно, не может не радовать. Конкуренцию навязывают и другие чемпионы прошлых розыгрышей, и самое интересное будет впереди.

Польские клубы умеют проводить селекцию, работать с молодежью, а главное – у них другой менталитет, команды, не являясь "грандами", серьезно настраиваются и верят в собственные силы, верят, что способны быть конкурентоспособными на длинной дистанции. Евгений Коноплянка, когда играл за “Краковию”, говорил о подходе польских функционеров к поставленным задачам как о мгновенных решениях, которые принимаются во время сезона. То есть можно сказать, что "аппетит приходит во время еды".

Единый телепул и спонсорские соглашения

Польская Экстракласса создала единый телепул в 2015 году. До этого каждый клуб самостоятельно продавал права на трансляцию своих матчей, что приводило к значительному финансовому неравенству между клубами. Начиная с сезона 2015/16, лига централизовала продажи телевизионных прав, заключив общий контракт с телевизионными компаниями. Это позволило более равномерно распределять доходы между всеми клубами Экстракласси, а также существенно повысить общую стоимость контрактов благодаря объединению прав в единый пакет.

Также местная высшая лига имеет поддержку разных спонсоров и партнеров. В 2018 году лига подписала двухлетний контракт на продажу телевизионных прав с каналами Canal+ и TVP на сумму 58 миллионов евро в год, что стало рекордным соглашением в истории польского футбола. PKO Bank Polski является основным спонсором чемпионата. В том же 2018 году банк подписал спонсорское соглашение с Экстраклассой, и с той поры лига официально называется PKO Bank Polski Ekstraklasa, что подчеркивает важность сотрудничества между финансовыми учреждениями и спортивными организациями в стране.

Среди других партнеров следует отметить компании: STIHL – немецкий бренд садового и строительного хозяйства, польский бренд часов Aztorin, национальная лотерейная компания Lotto.

И это примеры только главных компаний-спонсоров, а в общем, если подытожить, общее количество инвесторов (включая лигу и отдельные клубы) может достигать нескольких десятков. Это серьезная разница между Польшей и Украиной, потому что у нас общих спонсоров чемпионата не так много, букмекерские компании Vbet и Favbet, наверное, выглядят главными в этом списке.

И пока у нас все эти годы шли споры и были попытки принуждения к созданию единого "телевизионного блюда", поляки по полной "лакомились" заработанными деньгами, которые в сезоне 2022/2023 составили на всех 240 млн злотых (почти 60 млн долларов). В то время как мы смогли создать нечто более-менее похожее на телепул в виде продажи прав большинства клубов каналу – Setanta Sports.

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Заинтересованность общества в развитии футбола в своей стране, надлежащее финансирование, прозрачная система, правильный подход к покупке иностранных игроков и воспитание собственной молодежи, развитие академий, стадионов, полей, тренировочных баз, спортивных манежей, удачные соглашения с компаниями-спонсорами, которые заинтересованы в сотрудничестве, умный и вообще не "олигархический" подход к этому виду спорта дал результат.

Как мы с вами можем убедиться, смесь “коктейля” из многих различных факторов привел к прорыву. Польша показала, что можно развивать все и сразу, главное – удачно объединиться и стремиться к переменам.

Конечно, мы должны учитывать ситуацию войны в нашей стране, но следует сказать, что до войны мы тоже не сильно брали в пример подобные шаги. Украине требуется планомерный подход, объединение усилий и много совместной работы. Когда-то мы были среди элиты европейских лиг, 10-15 лет – не так уж много, поэтому стоит надеяться на улучшение ситуации с наступлением более спокойной и стабильной жизни в глобальном плане, и тогда начнем восстановление и развитие всего, и футболу, конечно, тоже.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine