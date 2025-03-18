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Македонский футболист погиб, спасая людей во время пожара в ночном клубе

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Трагедия произошла во время концерта в ночном клубе

Македонский футболист погиб, спасая людей во время пожара в ночном клубе

ФК "Шкупі"

Новина українською

25-летний футболист клуба "Шкупи" Андрей Лазаров умер от ожогов, полученных во время пожара в ночном клубе в городе Кочаны.

Трагедия произошла во время концерта в ночном клубе, где из-за использования пиротехники вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали более 150 человек, 59 - погибли.

Лазаров был доставлен в больницу с тяжелыми ожогами, где находился в реанимации. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.

По сообщениям, одной из причин смерти Андрея является то, что футболист пытался помочь другим людям выбраться из горящего клуба. Благодаря игроку были спасены жизни по меньшей мере трех человек.

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Источник:
fc shkupi1927
Опубликовал: Екатерина Власова
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