Македонский футболист погиб, спасая людей во время пожара в ночном клубе
Трагедия произошла во время концерта в ночном клубе
ФК "Шкупі"
25-летний футболист клуба "Шкупи" Андрей Лазаров умер от ожогов, полученных во время пожара в ночном клубе в городе Кочаны.
Трагедия произошла во время концерта в ночном клубе, где из-за использования пиротехники вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали более 150 человек, 59 - погибли.
Лазаров был доставлен в больницу с тяжелыми ожогами, где находился в реанимации. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.
По сообщениям, одной из причин смерти Андрея является то, что футболист пытался помочь другим людям выбраться из горящего клуба. Благодаря игроку были спасены жизни по меньшей мере трех человек.
Популярное сейчас
- Зеленский и военачальники не несут ответственности за решения, принятые на поле боя, - "слуга народа" Вениславский
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- В возрасте 56 лет. Скончалась четырехкратная чемпионка Европы и одна из лучших футболисток Германии
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех