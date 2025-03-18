Почеттино назвал лучшего, по его мнению, тренера
Достойный выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной США Маурисио Почеттино назвал лучшего, по его мнению, тренера.
Аргентинский специалист считает, что Пеп Гвардиола стал настоящим менеджером, проходя трудный этап в "Манчестер Сити".
"Я на 100% уверен, что сегодня Гвардиола — гораздо, гораздо лучший тренер. Ему трудно быть лучше, но сейчас он лучше, потому что он проходит через то, через что иногда [только] мы проходили в начале.
Когда ты начинаешь карьеру тренера, иногда нелегко найти подходящий проект. Если раньше он был одним из лучших, то сейчас он намного, намного лучше. Сейчас он настоящий менеджер", - сказал Почеттино.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Маурисио Почеттино ранее пересекался с Пепом Гвардиолом, работая в "Тоттенхэме" и "Челси".
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Усик отреагировал на решение WBO назначить бой против Паркера
- Челси хочет подписать двух звезд мадридского Реала
- В возрасте 56 лет. Скончалась четырехкратная чемпионка Европы и одна из лучших футболисток Германии
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак