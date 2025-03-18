Тренер сборной США Маурисио Почеттино назвал лучшего, по его мнению, тренера.

Аргентинский специалист считает, что Пеп Гвардиола стал настоящим менеджером, проходя трудный этап в "Манчестер Сити".

"Я на 100% уверен, что сегодня Гвардиола — гораздо, гораздо лучший тренер. Ему трудно быть лучше, но сейчас он лучше, потому что он проходит через то, через что иногда [только] мы проходили в начале.

Когда ты начинаешь карьеру тренера, иногда нелегко найти подходящий проект. Если раньше он был одним из лучших, то сейчас он намного, намного лучше. Сейчас он настоящий менеджер", - сказал Почеттино.