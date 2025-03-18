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Почеттино назвал лучшего, по его мнению, тренера

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Почеттино назвал лучшего, по его мнению, тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер сборной США Маурисио Почеттино назвал лучшего, по его мнению, тренера.

Аргентинский специалист считает, что Пеп Гвардиола стал настоящим менеджером, проходя трудный этап в "Манчестер Сити".

"Я на 100% уверен, что сегодня Гвардиола — гораздо, гораздо лучший тренер. Ему трудно быть лучше, но сейчас он лучше, потому что он проходит через то, через что иногда [только] мы проходили в начале.

Когда ты начинаешь карьеру тренера, иногда нелегко найти подходящий проект. Если раньше он был одним из лучших, то сейчас он намного, намного лучше. Сейчас он настоящий менеджер", - сказал Почеттино.

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Напомним, что Маурисио Почеттино ранее пересекался с Пепом Гвардиолом, работая в "Тоттенхэме" и "Челси".

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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