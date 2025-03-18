Серхио Рамос в матче чемпионата Мексики установил новый рекорд
Не устаёт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Монтеррея" Серхио Рамос в матче чемпионата Мексики установил новый рекорд.
В матче "Пумаса" испанский защитник получил красную карточку на 90+2-й минуте за пинок противника.
Эта красная карточка стала 30-й в карьере защитника. Он обошёл бывшего центрального защитника сборной Панамы, на счету которого 29 красных карточек за карьеру. Далее шёл Фелипе Мело, который получил 28 красных карточек.
Серхио Рамос в карьере 19 раз получал две жёлтые карточки и 11 раз прямые красные.
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К слову "Монтеррей" обыграл "Пумас" со счётом 3:1 и занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 31 балл.
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