Защитник "Монтеррея" Серхио Рамос в матче чемпионата Мексики установил новый рекорд.

В матче "Пумаса" испанский защитник получил красную карточку на 90+2-й минуте за пинок противника.

Эта красная карточка стала 30-й в карьере защитника. Он обошёл бывшего центрального защитника сборной Панамы, на счету которого 29 красных карточек за карьеру. Далее шёл Фелипе Мело, который получил 28 красных карточек.

Серхио Рамос в карьере 19 раз получал две жёлтые карточки и 11 раз прямые красные.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К слову "Монтеррей" обыграл "Пумас" со счётом 3:1 и занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 31 балл.