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Серхио Рамос в матче чемпионата Мексики установил новый рекорд

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Серхио Рамос в матче чемпионата Мексики установил новый рекорд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Монтеррея" Серхио Рамос в матче чемпионата Мексики установил новый рекорд.

В матче "Пумаса" испанский защитник получил красную карточку на 90+2-й минуте за пинок противника.

Эта красная карточка стала 30-й в карьере защитника. Он обошёл бывшего центрального защитника сборной Панамы, на счету которого 29 красных карточек за карьеру. Далее шёл Фелипе Мело, который получил 28 красных карточек.

Серхио Рамос в карьере 19 раз получал две жёлтые карточки и 11 раз прямые красные.

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К слову "Монтеррей" обыграл "Пумас" со счётом 3:1 и занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 31 балл.

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Источник:
Sky Sports Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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