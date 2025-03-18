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Хави - о возвращении к тренерской деятельности: В июне мы увидим, что предложит рынок

Общие новости

Хави готов к новым вызовам после перерыва

Хави - о возвращении к тренерской деятельности: В июне мы увидим, что предложит рынок

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, что планирует взять паузу до июня, а затем рассмотреть предложения от клубов и сборных.

"Почему бы не поработать с национальной командой, которая участвует в отборе на Евро или чемпионат мира, сыграть на чемпионате мира или с клубом снова выйти в Лигу чемпионов, чтобы побороться за победу.

Мне нужен перерыв до июня, а после этого я готов выслушать предложения от клубов и сборных. В июне мы увидим, что предложит рынок", - сказал Хави.

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Источник:
Сope
Опубликовал: Екатерина Власова
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