Хави - о возвращении к тренерской деятельности: В июне мы увидим, что предложит рынок
Хави готов к новым вызовам после перерыва
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, что планирует взять паузу до июня, а затем рассмотреть предложения от клубов и сборных.
"Почему бы не поработать с национальной командой, которая участвует в отборе на Евро или чемпионат мира, сыграть на чемпионате мира или с клубом снова выйти в Лигу чемпионов, чтобы побороться за победу.
Мне нужен перерыв до июня, а после этого я готов выслушать предложения от клубов и сборных. В июне мы увидим, что предложит рынок", - сказал Хави.
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Источник:Сope
Опубликовал: Екатерина Власова
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