Хави - о возвращении к тренерской деятельности: В июне мы увидим, что предложит рынок

Бывший тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, что планирует взять паузу до июня, а затем рассмотреть предложения от клубов и сборных.

"Почему бы не поработать с национальной командой, которая участвует в отборе на Евро или чемпионат мира, сыграть на чемпионате мира или с клубом снова выйти в Лигу чемпионов, чтобы побороться за победу.

Мне нужен перерыв до июня, а после этого я готов выслушать предложения от клубов и сборных. В июне мы увидим, что предложит рынок", - сказал Хави.