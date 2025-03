Роббен и Рибери снова воссоединились на футбольном поле в матче легенд

Бывшие звезды "Баварии" Арьена Роббена и Франка Рибери сыграли на турнире имени Франца Беккенбауэра.

На поле они встретились с не менее легендарными соперниками - Пепе и Икером Касильясом. Этот матч стал настоящим праздником для любителей футбола, ведь они имели возможность снова увидеть в действии своих кумиров.

Кадры с матча мгновенно стали вирусными в социальных сетях:

WOW - What a goal from Franck Ribéry at the Beckenbauer Cup ???????? pic.twitter.com/C3GumqUBLS