Куртуа – о решении покинуть сборную в 2023-м: Я не чувствовал уважения. В тот момент я взорвался

Вратарь Тибо Куртуа, который самовольно закрыл дверь национальной сборной Бельгии в июне 2023 года из-за конфликта с тогдашним главным тренером Доменико Тедеско, дал объяснение команде после своего возвращения в состав "красных дьяволов", сообщает AFP.

"Когда я прибыл в понедельник, у меня была возможность обратиться к команде, чтобы все прояснить, ведь было сказано много ложных вещей. Давайте больше не возвращаться к этому вопросу. Я чувствую облегчение. Я совершил ошибки. Без сомнения, я переживал сложный психологический период. Сезон был долгим и тяжелым, были травмы".

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"Я не чувствовал уважения. Тренер даже не подошел ко мне. За 16 лет в футболе я никогда не переживал ничего подобного. В тот момент я взорвался, потому что не понимал, что происходит. А я – победитель и у меня не легкий характер", – признался Куртуа на пресс-конференции во вторник.

Он также положительно оценил назначение француза Руди Гарсии на должность главного тренера сборной, отметив, что провел с ним "хороший разговор" и получил "положительные впечатления".