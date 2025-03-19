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Аль-Наср планирует летний трансфер звезды лондонского Арсенала

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Рискуют потерять своего лидера

Аль-Наср планирует летний трансфер звезды лондонского Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Аль-Наср" нацелился на центрального защитника "Арсенала" Габриэля Магальяеша.

В последние годы бразилец стал одной из важнейших фигур в команде Микеля Артеты, эффективно выполняя роль как в защите, так и при стандартах в атаке. В обороне Габриэл сформировал крепкий тандем с Уильямом Салиба, которого также связывают с потенциальным переходом. Эта пара регулярно входит в топ центральных защитников не только АПЛ, но и всего мирового футбола.

Впрочем, существует вероятность, что этот дуэт будет разорван уже ближайшим летом, ведь "Аль-Наср" готовит громкое предложение по трансферу Габриэля, планируя предложить бразильцу контракт с зарплатой в 20 миллионов евро в год.

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Теперь под давлением оказался новый спортивный директор "канониров" Андреа Берта, которому необходимо сдержать этот интерес. В последние недели происходили контакты с представителями бразильца, и клуб стремится достичь соглашения по новому контракту еще до завершения сезона, чтобы "Аль-Наср" потерял шансы еще до начала активной трансферной кампании.

Несмотря на это, "Арсенал" не планирует продавать Габриэля даже в случае, если соглашение не будет подписано до открытия трансферного окна. Если же предложение все-таки поступит, лондонцы будут занимать жесткую позицию. Считается, что клуб не будет рассматривать никакие предложения ниже 100 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету Магальяеша 5 голов и 1 ассист в 41 матче за "Арсенал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Аль-Наср Габриэл Магальяэс
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Алексей Полищук
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