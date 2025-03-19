Тони Кроос начал карьеру в агентском бизнесе
Об этом Кроос сообщил на своей странице в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Тони Кроос начал карьеру в агентском бизнесе, став акционером 360 Sports.
Об этом Тони сообщил на своей странице в Instagram. Агентство 360 Sports представляло интересы самого Тони во время его карьеры игрока.
"Я рад, что могу дать совет некоторым игрокам на их спортивном пути и поделиться своим опытом", - заявил Кроос.
Напомним, Кроос завершил карьеру игрока летом прошлого года после Евро-2024.
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Источник:toni.kr8s
Опубликовал: Екатерина Власова
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