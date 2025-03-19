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Боруссия Д отказывается от выкупа арендованного у Челси хавбека

Общие новости

Но возможна еще одна аренда Чуквуемеку

Боруссия Д отказывается от выкупа арендованного у Челси хавбека

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" не планирует выкупать полузащитника Карни Чуквуемеку у "Челси" за 35 миллионов евро. Об этом сообщает Ruhr Nachrichten.

Однако, существует возможность продолжения сотрудничества. "Боруссия" может снова арендовать Чуквуемеку, если команда пробьется в еврокубки на следующий сезон. Это решение зависит от успешных выступлений клуба в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Арендное соглашение 21-летнего англичанина с немецким клубом истекает в конце текущего сезона.

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Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Карни Чуквуемека
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Источник:
Ruhr Nachrichten
Опубликовал: Екатерина Власова
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