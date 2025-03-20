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Потеря перед Бельгией, мини-турнир сборной и еще один горняк для Трабзонспора. Главные новости за 19 марта

Общие новости

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 марта

Потеря перед Бельгией, мини-турнир сборной и еще один горняк для Трабзонспора. Главные новости за 19 марта

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 марта.

Кондиции Довбика

Артем Довбик рискует пропустить первую игру против Бельгии. Накануне матча Сергей Ребров подтвердил, что у фронтмена атаки сборной высокая температура. Решение по его участию в первом поединке будет приниматься непосредственно перед игрой. Уже покинул расположение сборной Максим Талаверов.

Мини-турнир сборной

Сборная Украины летом поучаствует в мини-турнире в Канаде. Кроме хозяев в соревновании примут участие команды Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара. Матчи запланированы на начало июня. Все стороны подтвердили свое участие.

Неугомонный Трабзонспор

"Трабзонспор" продолжает охоту на украинском трансферном рынке. Летом турецкий клуб планирует пополниться уже 4-м украинцем. И третьим игроком "Шахтера". Вслед за Сиканом и Зубковым в "Трабзонспоре" надеются увидеть и Артема Бондаренко. Трансфер оценивается в 7 млн евро.

Схематоз Зари и Ингульца

"Заря" обменяла основного игрока "Ингульца" на своего запасного вратаря. "Заря" получила Билоцеркивца в обмен на дублера Паламарчука. Хотя формально оба перехода были на правах свободного агента. Сложная схема завязана на еще одном переходе между клубами и предварительной задолженности "Ингульца".

Будущее Виртца

Лидер "Байера" Флориан Виртц склоняется к продлению своего контракта. При этом лучший игрок прошлого сезона Бундеслиги планирует трансфер после ЧМ-2026, поэтому в его соглашении будет прописана клаусула. Ранее Виртц попал в топ-10 самых дорогих игроком мира за версией Transfermarkt.

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