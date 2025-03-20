Потеря перед Бельгией, мини-турнир сборной и еще один горняк для Трабзонспора. Главные новости за 19 марта

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 19 марта.

Артем Довбик рискует пропустить первую игру против Бельгии. Накануне матча Сергей Ребров подтвердил, что у фронтмена атаки сборной высокая температура. Решение по его участию в первом поединке будет приниматься непосредственно перед игрой. Уже покинул расположение сборной Максим Талаверов.

Сборная Украины летом поучаствует в мини-турнире в Канаде. Кроме хозяев в соревновании примут участие команды Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара. Матчи запланированы на начало июня. Все стороны подтвердили свое участие.

"Трабзонспор" продолжает охоту на украинском трансферном рынке. Летом турецкий клуб планирует пополниться уже 4-м украинцем. И третьим игроком "Шахтера". Вслед за Сиканом и Зубковым в "Трабзонспоре" надеются увидеть и Артема Бондаренко. Трансфер оценивается в 7 млн евро.

"Заря" обменяла основного игрока "Ингульца" на своего запасного вратаря. "Заря" получила Билоцеркивца в обмен на дублера Паламарчука. Хотя формально оба перехода были на правах свободного агента. Сложная схема завязана на еще одном переходе между клубами и предварительной задолженности "Ингульца".

Лидер "Байера" Флориан Виртц склоняется к продлению своего контракта. При этом лучший игрок прошлого сезона Бундеслиги планирует трансфер после ЧМ-2026, поэтому в его соглашении будет прописана клаусула. Ранее Виртц попал в топ-10 самых дорогих игроком мира за версией Transfermarkt.