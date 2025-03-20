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Фернандо Торресу – 41 год: что вы знаете об экс-игроке Ливерпуля и сборной Испании? Квиз от UA-Футбол

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Фернандо Торресу – 41 год: что вы знаете об экс-игроке Ливерпуля и сборной Испании? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

20 марта исполняется 41 год бывшему форварду сборной Испании, "Атлетико" и "Ливерпуля" Фернандо "Малышу" Торресу.

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По этому случаю мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.

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Фернандо Торрес квиз от UA-Футбол
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