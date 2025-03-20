"Мы решили, что так будет лучше для моей футбольной карьеры", - сын Буффона выступит за сборную Чехии
Неожиданно
Фото - Football Italia
Буффон-младший выступит за сборную Чехии до 18-ти лет.
Луи-Томас Буффон рассказал, что он советовался с семьёй перед принятием решения. Родные посоветовали выбрать Чехию, потому что так будет лучше для футбольной карьеры.
Футболист – сын итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и телеведущей Алёны Середовой. У него с детства двойное гражданство.
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В этом сезоне он дебютировал в Серии В за "Пизу" и впервые вызван в сборную Чехии до 18-ти лет. Он готов сыграть против сверстников из Англии, Португалии и Франции.
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Источник:Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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